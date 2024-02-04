Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску

Дипломат Мирошник: Использование ВСУ западных систем для удара по Лисичанску делает США соучастником преступления

Tекст: Алёна Задорожная

«За последние полтора месяца мы увидели полное презрение по отношению к международному гуманитарному праву со стороны Украины – это и Белгород, и Донецк, и вот теперь Лисичанск. Все эти случаи объединяет одно – циничное и целенаправленное нанесение ударов по местам массового скопления мирных граждан», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима.

«И на этом фоне на Западе идут торги по вопросу выделения дополнительных денег офису Зеленского. Немаловажно, что удары по территориям наносились натовскими снарядами. Так, в случае с Лисичанском, судя по всему, речь идет об использовании американских установок HIMARS. Все это делает так называемых доноров ВСУ соучастниками преступлений Киева», – убежден дипломат.

«Я также не исключаю, что в тех же Штатах знали о готовящейся атаке, поскольку работа HIMARS предполагает согласование целеполагания. То есть они это разрешили. И теперь, разумеется, никто из них не выступает с осуждением произошедшего», – рассуждает собеседник.

«Между тем Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И соучастие стран Запада также будет отражено в будущих делах. Более того, эти государства являются, по сути, заказчиками преступлений, которые еще и всячески пытаются блокировать любое наказание для преступника», – заключил Мирошник.

Напомним, в субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Согласно данным СК, атака могла быть совершена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

По последним данным на воскресенье, число погибших достигло 28 человек. Из них – 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. По словам главы регионального Минздрава Наталии Пащенко, шесть пострадавших в результате обстрела ночью переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в отделениях.

На фоне трагедии глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по погибшим. Тем временем в МЧС России сообщили, что в Лисичанске на месте обрушения здания пекарни всю ночь проводились разборы завалов, порядка 65% разрушенных конструкций разобрано.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова жестко раскритиковала действия ВСУ. «Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми. В результате обстрела здание было полностью разрушено», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

«Новый теракт – «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», – подчеркнула она.

«Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто. Но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – сравнила дипломат.

«Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заключила Захарова.