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В Бурятии завели дело против матери получившего обморожения ребенка
В Прибайкальском районе Бурятии двое малолетних детей в поисках матери, которая ушла к знакомой, долгое время находились на морозе, в результате чего девятимесячный ребенок с обморожениями рук и ног попал в больницу, на мать заведено уголовное дело, сообщил региональный СУСК РФ.
В Telegram-канале ведомства говорится, что инцидент произошел еще 31 января в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. По данным следствия, мать оставила малолетних детей одних в доме и на длительное время ушла к знакомой, передает РИА «Новости».
В пресс-службе уточнили, что дети позже вышли из дома для того, чтобы найти мать и долгое время находились на улице на морозе без теплой одежды. Отмечается, что их заметил ехавший мимо на автомобиле водитель, который подобрал детей и отвез их к родственнице. В ведомстве подчеркнули, что из-за действия низкой температуры врачебная помощь потребовалась девятимесячному мальчику, которого госпитализировали с обморожением конечностей.
В СУСК отметили, что против женщины возбудили уголовное дело, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними).
В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что семья благополучная, на учете в ПДН не состоит. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мать заставила сына гулять в мороз без обуви. Женщина, заставив сына ходить в одних носках по улице в мороз, решила наказать его за выгул собаки дольше положенного.