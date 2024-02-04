В Бурятии завели дело против матери получившего обморожения ребенка

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что инцидент произошел еще 31 января в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. По данным следствия, мать оставила малолетних детей одних в доме и на длительное время ушла к знакомой, передает РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что дети позже вышли из дома для того, чтобы найти мать и долгое время находились на улице на морозе без теплой одежды. Отмечается, что их заметил ехавший мимо на автомобиле водитель, который подобрал детей и отвез их к родственнице. В ведомстве подчеркнули, что из-за действия низкой температуры врачебная помощь потребовалась девятимесячному мальчику, которого госпитализировали с обморожением конечностей.

В СУСК отметили, что против женщины возбудили уголовное дело, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними).

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что семья благополучная, на учете в ПДН не состоит. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мать заставила сына гулять в мороз без обуви. Женщина, заставив сына ходить в одних носках по улице в мороз, решила наказать его за выгул собаки дольше положенного.