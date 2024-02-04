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МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве
Гололед и мокрый снег ожидаются в Москве в ближайшее время до конца дня, сообщает столичное ГУ МЧС.
По сообщению ведомства, в ближайший час с сохранением до конца дня 4 февраля в Москве ожидаются дождь со снегом, местами налипание мокрого снега, гололед и усиление ветра порывами до 17 метров в секунду, передает РИА «Новости».
МЧС рекомендовало водителям увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, снизить скорость движения, избегать внезапных маневров и оставлять машину вдали от деревьев. Пешеходам необходимо не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.
Ранее в воскресенье в Гидрометцентре сообщили, что облачная погода, небольшие осадки в мокрого снега, гололедица и до плюс двух градусов прогнозируются в Москве в воскресенье.