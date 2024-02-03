Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Число погибших после обстрела ВСУ в Лисичанске возросло до 15 человек
Число погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины пекарни в городе Лисичанске в ЛНР увеличилось до 15 человек, сообщает МЧС России.
«Поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент из-под завалов извлечены тела 15 погибших», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.
«После рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – отметил Говтвин.
Ранее военные следователи Следственном комитете России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.