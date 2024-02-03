Forbes: США предали Украину, остановив поставки оружия

Tекст: Валерия Городецкая

«Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена», – говорится в статье Экса в Forbes, передает РИА «Новости».

Автор отмечает, что запасы артиллерийских и ракетных снарядов у Украины истощаются, и украинские военные вынуждены беречь их на случай самых чрезвычайных ситуаций.

По его мнению, такое положение ВСУ позволяет силам России размещать тяжелое вооружение ближе к передовой, тогда как еще год назад «российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта».



Ранее Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину.