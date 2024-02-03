Прыгунья в воду Бруенок отказалась обращаться в полицию из-за домогательства тренера

Tекст: Вера Басилая

Спортсменка отметила, что решила рассказать о домогательствах тренера, чтобы оградить себя и других спортсменок «от личного внимания и подобных ситуаций», но в правоохранительные органы заявление писать она не собирается, передает ТАСС.

Между тем, российская федерация прыжков в воду начала расследование по факту домогательства тренера к спортсменке, Муякин был отстранен от тренерской работы.

Бруенок ранее сообщила, что тренер начал присылать ей сообщения эротического характера и однажды поцеловал в губы без ее согласия.