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Глава фонда «Защитники Отечества» поддержала инициативу Путина о программе «Время героев»
Ветеранам спецоперации предоставлена возможность развиваться во всех сферах – от политики до бизнеса и производства, так прокомментировала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявление президента России Владимира Путина о программе «Время героев».
Цивилева в своем Telegram-канале рассказала, что она присутствовала на послании Путина Федеральному собранию. Она поблагодарила российского лидера за искреннее внимание к героям спецоперации и членам их семей – это проявляется в оперативно принимаемых решениях и выделяемых средствах.
По ее словам, президент в очередной раз дал поручение органам власти делать все возможное для поддержки семей героев. Цивилева отметила, что фонд «Защитники Отечества» ведет системную работу с родными ветеранов, поскольку семья прежде всего помогает героям быстрее вернуться к мирной жизни.
«Многие из тех, кто ждет близких, тоже герои: они стараются помочь, чем могут: участвуют в общественных и волонтерских движениях, работают в фонде социальными координаторами. И это также подтверждение слов главы государства о небывалой консолидации и единстве общества, которое мы все видим и чувствуем», – уточнила она.
Цивилева заявила, что полностью поддерживает решение Путина дать возможность ветеранам СВО развиваться как управленцам во всех сферах – от политики до бизнеса и производства, поскольку это люди, на которых действительно можно положиться, истинные патриоты, радеющие за величие страны, своим примером воспитывающие молодежь.
Ранее Путин заявил, что с 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.