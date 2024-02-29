Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.0 комментариев
В Кремле сравнили генсека НАТО с гауляйтером Кохом
В Кремле сравнили генсека НАТО Столтенберга с гауляйтером Кохом
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, комментируя слухи о планах стран G7 назначить генсека НАТО Йенса Столтенберга спецпредставителем на Украине, сравнил его с гауляйтером Эрихом Кохом.
«Прозвучало предположение, что страны G7 – коллективный Запад – хотят назначить своего спецпредставителя на Украине с правом прямого доступа к президенту [Владимиру] Зеленскому. И, возможно, на эту должность будет назначен Столтенберг. У меня ассоциация сработала моментально. Гауляйтер Кох во время нацистской оккупации Украины», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.
Иванов также рассказал, что неоднократно встречался со Столтенбергом лично и охарактеризовал генсека НАТО как спокойного, рассудительного, достаточно мудрого человека. «У меня о нем хорошее впечатление как о премьере Норвегии осталось. И что сейчас? Кошмар», – заключил он.