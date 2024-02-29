В Кремле сравнили генсека НАТО с гауляйтером Кохом

Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК

Tекст: Алексей Дегтярев

Запад намеревается поставить Киеву различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, сейчас украинская армия активно применяет ударные беспилотники, сказал Медведев, передает ТАСС.

В таких условиях необходимо, чтобы ВС России были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПРО. Расход таких ракет по мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями возрастет, отметил он.

В адрес руководителей некоторых предприятий Медведев привел фрагмент из телеграммы Иосифа Сталина 1941 года. «Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб», – процитировал он.

Сталин тогда привел в пример завод №18, который выпускал по одному самолету Ил-2 в день, а завод №1 «дает МиГ-3 по одной, по две штуки». Генералиссимус отметил, что это является «насмешкой над страной, над Красной армией».

«Нам нужны не «МиГи», а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше «Илов». Предупреждаю последний раз. Сталин», – дочитал до конца знаменитую телеграмму Медведев.

Он пояснил прочитанное. «У нас в этом смысле создан более спокойный режим работы. Но [говорю] для того, чтобы все-таки все понимали, каким образом достигалась Победа», – сказал зампред Совбеза.

Ранее Медведев также зачитывал телеграмму Иосифа Сталина, говоря о необходимости улучшить работу ВПК. «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», – цитировал тогда документ зампред СБ России.