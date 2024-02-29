Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.3 комментария
Аргентина решила провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины
Президент Аргентины решил провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины
Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил Financial Times о намерении провести саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины в этом году.
По его словам, власти Аргентины ставят в приоритет союзы со «странами, защищающими свободу», включая США и Израиль, а также Украину, передает ТАСС.
По данным издания, риторика Милея резко отличается от курса, которого придерживаются лидеры других латиноамериканских стран, в частности, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Ранее президент Аргентины заявил об угрозе социализма для стран Запада. По его оценкам, Запад находится в опасности, поскольку его элиты все больше отдают предпочтение социалистической повестке, а не «модели свободы».