Аргентина решила провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины

Президент Аргентины решил провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины

Tекст: Александра Юдина

По его словам, власти Аргентины ставят в приоритет союзы со «странами, защищающими свободу», включая США и Израиль, а также Украину, передает ТАСС.

По данным издания, риторика Милея резко отличается от курса, которого придерживаются лидеры других латиноамериканских стран, в частности, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Ранее президент Аргентины заявил об угрозе социализма для стран Запада. По его оценкам, Запад находится в опасности, поскольку его элиты все больше отдают предпочтение социалистической повестке, а не «модели свободы».

