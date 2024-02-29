Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.0 комментариев
Ракета «Союз» с 19 спутниками стартовала с Восточного
Ракета «Союз» с аппаратом «Метеор-М» и 18 попутными спутниками стартовала с Восточного
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-4 и 18 попутными космическими аппаратами стартовала с площадки 1С космодрома Восточный.
Старт состоялся в 8.43 мск. Вскоре головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» успешно отделилась от третьей ступени. Выведение «Метеора-М» разгонным блоком на целевую орбиту займет порядка 50 минут.
Основной полезной нагрузкой является «Метеор-М», выведение которого на целевую орбиту планируется в течение часа после старта, передает ТАСС.
Кроме того, на орбиту отправляются 17 спутников российской частной компании «Спутникс». Еще одним спутником, запущенным на российской ракете-носителе, будет иранский Pars-1.
Спутник «Метеор-М» предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.