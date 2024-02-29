В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.9 комментариев
В Конгрессе США пришли к соглашению для избежания шатдауна
Politico: В Конгрессе США достигли соглашения по финансированию правительства
Лидеры Конгресса пришли к соглашению по финансированию работы федерального правительства, чтобы избежать шатдауна, сообщили американские СМИ.
Об этом сообщает журналист Politico со ссылкой на высокопоставленный источник.
Официальное объявление договоренности, как ожидается, произойдет в скором времени, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе сообщалось, что республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, готовятся к возможной приостановке работы федерального правительства.