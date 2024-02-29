Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.0 комментариев
Немецкий фрегат пытался сбить американский беспилотник в Красном море
CNN: БПЛА, по которому выстрелил германский фрегат в Красном море, был американским
Германский фрегат «Гессен» в Красном море по ошибке пытался сбить американский беспилотник, сообщила компания CNN со ссылкой на представителя Пентагона.
Как сообщает канал, рядом с фрегатом в понедельник, 26 февраля был замечен беспилотник, Hessen попытался сбить его, однако промахнулся, передает ТАСС.
Напомним, 25 февраля «Гессен» начал миссию по обеспечению безопасности морских путей в Красном море. По сообщению бундесвера, ожидается, что «Гессен» останется в регионе до конца апреля.