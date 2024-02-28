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    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    7 комментариев
    28 февраля 2024, 20:56 • Новости дня

    Стоимость биткойна росла до 64 тыс. долларов

    Стоимость биткойна росла до 64 тыс. долларов впервые с 2021 года

    Tекст: Кристина Цыцура

    Стоимость биткойна во время торгов поднималась на 12,25%, до 64 тыс. долларов впервые с 14 ноября 2021 года, следует из данных торговой площадки Binance.

    По данным на 20.20 мск, биткойн замедлил рост и составил 63,129 тыс. долларов, передает ТАСС.

    Еще в 16.25 мск стоимость биткойна превышала 60 тыс. долларов. За несколько часов криптовалюта прибавила около 12%.

    Биткойн – система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь – участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

    28 февраля 2024, 11:56 • Новости дня
    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ

    Наемник из США в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом назвал командование ВСУ «самой большой проблемой»

    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд, состоявшие в «иностранном легионе» Украины, рассказали пранкерам об ошибках украинского командования.

    Разговор размещен в Telegram-канале Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы набирает иностранцев в свою личную военную кампанию.

    Так, Фриман заявил, что «самой большой проблемой» является украинское командование, которое не прислушивается к солдатам с опытом других войн. Украинские командиры, по его словам, «очень упрямые».

    Фриман отметил, что на фронт приезжали оперативники ЦРУ США, а также бойцы американских спецподразделений, которые «пытались донести украинским командирам очень хорошие идеи».

    «Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду», – рассказал он, добавив, что к отдельным командирам потерял уважение. Из-за «плохой тактики и плохих приказов» умирают многие молодые украинские солдаты, заявил Фриман.

    При этом российские военнослужащие, отметил он, очень быстро приспосабливаются к тому, что делают украинцы, они адаптируют свою тактику.

    Рэндсфорд, со своей стороны, посетовал на то, что полученные украинской разведывательные данные часто «не доходят до тех, кто в них нуждается».

    Некоторые украинские командиры, по его словам, даже не знают, где находятся вверенные им подразделения.

    Ранее Следственный комитет сообщил, что расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них подданные Британии, США и Грузии.

    Коментарии (17)
    28 февраля 2024, 08:42 • Новости дня
    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

    Против владелицы кафе в подмосковных Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в соцсетях экстремистский пост.

    В Telegram-канале СК указано, что в городе Люберцы Московской области собственница сети предприятий общепита не пускала в заведение участников спецоперации, а позднее опубликовала в соцсетях экстремистский пост.

    Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства.

    В январе иностранцы избили участника спецоперации в кафе в Подмосковье.

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    28 февраля 2024, 15:56 • Новости дня
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

    Резолюция содержит обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой реализации мер по защите Приднестровья «в условиях усиления давления Молдовы», передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что республика «столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера».

    Москву просят учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе».

    Ранее сообщалось, что Молдавия начала притеснять водителей из Приднестровья.

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    28 февраля 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона

    Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства

    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», сообщил представитель компании-разработчика устройства – Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».

    «Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.

    Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.

    Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    28 февраля 2024, 08:40 • Новости дня
    Американский журналист раскрыл попытки фирмы из США отследить маршрут Путина

    Журналист Тау заявил, что фирма в США пыталась отследить передвижение Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, заявил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

    Тау в своей книге, выдержки из которой приводит издание Wired, рассказал, что в 2016 году компания разработала технологию Locomotive, позволяющую отслеживать смартфоны с использованием коммерческих данных, передает РИА «Новости».

    Получив набор данных о России, сотрудники PlanetRisk поняли, что могли бы отслеживать телефоны в окружении российского лидера, пишет издание.

    Устройства, как сообщается, принадлежали не Путину, а его водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу. Через эту информацию, как утверждается, компания получала данные о том, куда направляется президент России и кто находится в его окружении.

    Впоследствии, как пишет Wired, Locomotive переименовали в VISR. Технология используется американским разведсообществом и спецслужбами.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что за ним перед интервью с Путиным следили спецслужбы США.

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    28 февраля 2024, 10:59 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Vesta с коробкой автомат
    «АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Vesta с коробкой автомат
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «АвтоВАЗ» начал серийное производство модели Lada Vesta, оснащенной автоматической трансмиссией, первая партия таких автомобилей уже выпущена.

    Как говорится в сообщении компании, производитель планирует устанавливать автоматическую коробку на все модели семейства Vesta, передает ТАСС.

    Там добавили, что «АвтоВАЗ» объявляет о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым модернизированным мотором 1.8Evo (122 л. с.) и автоматической коробкой передач. Новый мотор прошел полный цикл испытаний, а для установки автоматической трансмиссии были модернизированы тормозная и топливная системы автомобиля, также появилась новая опора силового агрегата.

    Ранее «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности.

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    28 февраля 2024, 15:42 • Новости дня
    Гатилов: Решение Суда ООН дезавуирует антироссийские резолюции СПЧ

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Международного суда ООН, который отверг все обвинения Киева в адрес Москвы, полностью дезавуирует принятые ранее Советом ООН по правам человека (СПЧ) антироссийские резолюции, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Суд, по его словам, признал ничтожными претензии и обвинения, на которых базируются эти документы, передает ТАСС.

    Принятое в конце января судебное решение, как отметил дипломат, «наглядно демонстрирует, что в основе указанных резолюций лежат клеветнические утверждения украинских властей и их западных спонсоров».

    Напомним, Международный суд ООН в Гааге отклонил большую часть претензий Украины к России по иску 2017 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему межнациональная инстанция приняла именно такое решение.

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    28 февраля 2024, 17:14 • Новости дня
    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине

    Командир добровольцев: Спецназ НАТО используют в заградотрядах ВСУ

    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии давно замечают присутствие спецназа Североатлантического альянса, заявил командир одного из штурмовых подразделений добровольцев на Артемовском участке.

    Представители сил специальных операций давно замечены на Артемовском направлении, это не секрет, из таких спецназовцев часто состоят заградотряды, сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, из их числа «особенно поляки себя проявили».

    Также они есть в числе наводчиков западного вооружения, связистов, летчиков и военных консультантов. Все спецоперации также планируют иностранцы. Источник добавил, что такого числа «качественных пилотов» у киевского режима не было.

    Ранее эти спецподразделения НАТО пытались представить добровольцами и наемниками, но теперь «постепенно все становится на свои места». Под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких бойцов, после чего оборона на участке посыпалась и украинские военнослужащие сбежали.

    Собеседник уточнил, что эти натовские подразделения высоко подготовлены, но это «краткосрочные» бойцы, так как они «не выдерживают длительного прессинга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что натовские военные давно присутствуют на Украине. Британские СМИ сообщали, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину сделаны для легализации уже имеющихся там спецназовцев из членов альянса.

    Коментарии (8)
    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

    Коментарии (20)
    28 февраля 2024, 13:12 • Новости дня
    Спецназовцев НАТО заметили на Украине среди летчиков, связистов и в заградотрядах
    Спецназовцев НАТО заметили на Украине среди летчиков, связистов и в заградотрядах
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные неоднократно замечали присутствие спецназа стран НАТО в рядах ВСУ среди летчиков, связистов, наводчиков высокоточного оружия, а также в заградотрядах, сообщил командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, выполняющего задачи на артемовском участке фронта.

    По его словам, представителей сил спецопераций стран НАТО давно заметили на Артемовском направлении. Он добавил, что из западных спецназовцев состоят заградотряды, не дающие отступать украинцам, особенно поляки себя проявили, передает РИА «Новости».

    Российский штурмовик добавил, что иностранные спецподразделения также зафиксированы среди связистов, летчиков, наводчиков, военных консультантов. Он подчеркнул, что такого количества «качественных пилотов» у Украины никогда не было.

    По словам командира, известно, что все спецоперации планируются иностранными подразделениями, причем раньше их пытались представить добровольцами и наемниками, но постепенно все становится на свои места. Он добавил, что под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких спецов, после чего оборона на этом участке посыпалась, а украинцы бежали.

    Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины.

    Коментарии (12)
    28 февраля 2024, 09:24 • Новости дня
    Умер экс-премьер СССР Николай Рыжков

    Председатель СФ Матвиенко: Умер экс-премьер СССР Николай Рыжков

    Умер экс-премьер СССР Николай Рыжков
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В возрасте 94 лет умер председатель Совета министров СССР и экс-сенатор Николай Рыжков, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что из жизни «ушел потрясающий и светлый человек, человек-эпоха».

    «Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души», – подчеркнула она.

    По словам главы Совфеда, Рыжков стал ярчайшим примером честного, бескорыстного и ответственного человека труда «на всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом министров СССР».

    Рыжков являлся членом Политбюро ЦК КПСС (1985-1990), председателем Совета министров СССР (1985-1991), депутатом Государственной думы (1995-2003). Удостоен звания Героя Труда РФ (2019). Был членом Совета Федерации от Белгородской области с 2003 по 2023 год.

    Рыжков – почетный гражданин Белгородской области, Спитака и Гюмри (Армения), Краматорска и Дзержинска (ДНР, РФ).

    Николаю Рыжкову принадлежат шесть изобретений в области сварки и металлургии. Он является автором монографий в области машиностроения и экономики, мемуарно-публицистических книг «Перестройка: серия предательств» (1992), «Я из партии по имени «Россия» (1995), «Десять лет великих потрясений» (1995), «Возвращение в политику» (1998), «Размышления о прошлом, настоящем и будущем» (2012).

    За вклад в организацию восстановительных работ в Спитаке Рыжкову был установлен памятник.

    В Белгородской области учреждена премия Николая Рыжкова (вручается с 2017 года).

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    28 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    ФСБ поймала в Крыму украинского наводчика

    ФСБ поймала собиравшего данные о перемещениях росгвардейцев для наведения артобстрелов

    ФСБ поймала в Крыму украинского наводчика
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агент спецслужб Украины занимался сбором информации о подразделениях Росгвардии в зоне спецоперации, его задержали в Симферополе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Подозреваемый получил от куратора из главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины задание по сбору данных о дислокации и маршрутах подразделений Росгвардии в зоне СВО, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Эту информацию планировалось использовать для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и технике. Киевский райсуд Симферополя арестовал мужчину на два месяца.

    Агент отправлял сведения о маршрутах российских военных и видах используемой техники в ГУР минобороны Украины с помощью месседжеров. Дело завели по статье о шпионаже, по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

    В феврале 2023 года в ЛНР осудили обвиняемого в наводке украинских военных на один из промышленных объектов в республике.

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    28 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    ЕК: Страны Европы ищут способ отказаться от поставок российского газа через Украину
    ЕК: Страны Европы ищут способ отказаться от поставок российского газа через Украину
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия, Италия, Еврокомиссия (ЕК) интенсивно работает над полным отказом от его поставок, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

    Макфи заявил, что суммарный объем поставок российского газа сейчас составляет около 15 млрд кубометров в год. По его словам, ЕК тесно работает с Австрией, Словакией, Чехией, Италией, чтобы эти страны снабжались газом по другим газопроводам, передает ТАСС.

    Он уверен, что эти страны могут получать вместо российского газа сжиженный природный газ.

    Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года, ЕС не намерен его продлевать.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

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    28 февраля 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселок Петровское на Авдеевском направлении освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России освободили населенный пункт, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, четыре танка, две американских БМП Bradley, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику украинских военных у поселка Синьковка в Харьковской области. Отражены семь атак украинских штурмовиков у Синьковки и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП и два пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны у Красного, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Георгиевки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 230 человек, два танка, две БМП. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американское буксируемое орудие М119 и склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВСУ потеряли до 115 человек, танк, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и склад боеприпасов.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции, поразили скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Приморского, Новопокровки (Запорожская область) и Дудчан (Херсонская область).

    У Работино (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 40 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caezar, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

    Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300, склад боеприпасов, хранилище ГСМ ВСУ, склад хранения и изготовления дронов. Также за сутки средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников.

    Коментарии (6)
    28 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    Кличко: После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино

    Владимир Кличко: После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада

    Кличко: После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что после Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада, сообщило издание Focus.de.

    По его словам, если Украина не будет получать боеприпасы и оружие, то сдача населенных пунктов будет продолжаться как эффект домино, передает RT.

    Ранее ВСУ признали отступление от сел Северное и Степовое под Авдеевкой.

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    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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