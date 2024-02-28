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Молдавия начала подсчет автотранспорта в целях мобилизации
Молдавское министерство обороны начало подсчет транспорта, принадлежащего государственным предприятиям и экономическим агентам, при объявлении мобилизации их планируется передать военным, заявили в ведомстве.
Военно-территориальные центры ведут учет автомобилей в ведении госучреждений и экономических агентов, подобные действия проводятся каждый год, и министерство призывает не спекулировать на эту тему, сообщили в ведомстве РИА «Новости».
Там добавили, что такой учет проводится в рамках закона о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности. Закон действует в стране с 2002 года. Согласно нему, объявление мобилизации влечет за собой реквизицию транспортных средств вместе с запчастями и топливом.
Эту технику необходимо передать не позднее чем через два часа с момента объявления мобилизации.