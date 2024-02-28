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Путин подчеркнул важность регионального сотрудничества с Азербайджаном
Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 12-го Российско-азербайджанского межрегионального форума, отметив, что сотрудничество по линии регионов является важной частью партнерства двух стран.
«Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран», – опубликованы слова главы государства на сайте Кремля.
Путин отметил, что регулярные встречи участников форума обеспечивают прямой диалог между представителями органов государственной власти, а также общественных, научных и деловых кругов по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия.
Также президент отметил, что повестка форума в этом году объемна и содержательна. «В центре внимания – различные аспекты развития кооперации в сферах промышленности и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего предпринимательства, совместных проектов по защите окружающей среды», – подчеркнул он.
В заключение президент выразил уверенность в том, что такие дискуссии будут полезными и конструктивными, дадут старт новым перспективным идеям и инициативам.