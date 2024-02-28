США назвали численность подготовленных для Грузии военных

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Ни одна страна не поддерживает Грузию так твердо, как США. За 32 года (после установления дипломатических отношений) мы выделили Грузии более 6 млрд долларов в виде помощи», – сказала она.

Посол пообещала сделать все необходимое для углубления связей двух стран.

«Наше партнерство полезно для обеих стран. США помогли Грузии в защите суверенитета и териториальной целостности. Мы подготовили грузинских пограничников. 1600 человек из Грузии получили военное образование в США. Мы передали Грузии снаряжение натовского образца», – отметила Робин Данигэн.

В последнее время в Тбилиси нередко критикуют Америку, желая от этой страны большей поддержки.