Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Британия обвинила в шпионаже в пользу России шестого гражданина Болгарии
Количество граждан Болгарии, которых британские власти обвинили в шпионаже в пользу России, возросло до шести после предъявления обвинений 37-летнему Тихомиру Иванчеву.
По версии Скотленд-Ярда, Иванчев обвиняется в «сговоре с целью сбора информации, которая была бы напрямую или косвенно полезна противнику для нанесения ущерба безопасности и интересам государства», передает ТАСС.
Отмечается, что Иванчев был задержан 7 февраля и отпущен под залог, однако после предявления обвинений его оставили под стражей. В среду, 28 февраля, задержанный предстанет перед Вестминстерским магистратским судом, а судебный процесс по этому делу начнется в Великобритании в октябре.
Ранее сообщалось, что в сентябре пяти гражданам Болгарии были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России. По версии следствия, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов, 29-летняя Ваня Габерова, 45-летний Орлин Русев и 41-летний Бизер Джамбазов участвовали в сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне, с целью нанесения ущерба безопасности и интересам британского государства.