Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Американских дипломатов в Японии призвали к покаянию вместо рукоделия
Дипломаты России в Токио напомнили коллегам из США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Американские дипломаты в Японии для достижения мира на Украине должны обратиться к своему «поддерживающему киевских фашистов белодомовскому руководству», а не складывать бумажных журавликов, которых делают в память о жертвах американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Так российская дипмиссия прокомментировала передачу главой дипмиссии США в Токио Рамом Эмануэлем украинскому послу Сергею Корсунскому бумажных журавликов, сложенных американскими дипломатами «во имя скорейшего мира», передает ТАСС. Как говорится в заявлении российского посольства, если представители Вашингтона заинтересованы в мире, то нужно обратиться к своему поддерживающему киевских фашистов руководству, которое, поставляя оружие Киеву, продолжает целенаправленно подбрасывает дрова в топку конфликта
Там добавили, что в вопросе СВО Россия действует в полном соответствии с международным правом, в т. ч. со статьей 51 Устава ООН, который американским дипломатам надо было бы внимательнее изучить.
Там также рекомендовали «восполнить пробелы» в понимании итогов Второй мировой войны, особенно в части российского суверенитета над Южными Курилами. В этой связи в посольстве напомнили о «Меморандуме главнокомандующего союзными войсками американского генерала Макартура от 29 января 1946 года, в котором указано, что все Курильские острова исключены из территории Японии».
«А чтобы такое обучение и многочасовое рукоделие американских дипломатов не прошли для них бесследно, демонстрацию сложенных ими «сэнбадзуру» (так называют композицию из тысячи бумажных журавликов) было бы полезно сопроводить раскаянием перед японскими гражданами за кровавые военные преступления США против мирных жителей Токио, Хиросимы и Нагасаки», – добавили в посольстве.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство Японии расширит санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине.