СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.10 комментариев
Япония анонсировала новые санкции в отношении России
Япония решила ввести новые санкции в отношении России вслед за странами G7
Правительство Японии расширит санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине, как ранее на этой неделе сделали другие члены Группы семи, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на прошедших в субботу онлайн-переговорах лидеров G7.
«Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония в тесном сотрудничестве с G7 все это время принимала жесткие меры и теперь введет дополнительные санкции, включая ограничения в отношении частных лиц и организаций России», – говорится в сообщении МИД Японии, передает ТАСС.
Глава японского правительства также пообещал продолжить всестороннюю поддержку Украины, в первую очередь в сфере восстановления и модернизации украинской инфраструктуры.
Саммит G7 прошел в формате видеоконференции во вторую годовщину начала СВО, 24 февраля, и был посвящен Украине.
Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией».