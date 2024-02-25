Япония анонсировала новые санкции в отношении России

Япония решила ввести новые санкции в отношении России вслед за странами G7

Tекст: Денис Тельманов

«Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония в тесном сотрудничестве с G7 все это время принимала жесткие меры и теперь введет дополнительные санкции, включая ограничения в отношении частных лиц и организаций России», – говорится в сообщении МИД Японии, передает ТАСС.

Глава японского правительства также пообещал продолжить всестороннюю поддержку Украины, в первую очередь в сфере восстановления и модернизации украинской инфраструктуры.



Саммит G7 прошел в формате видеоконференции во вторую годовщину начала СВО, 24 февраля, и был посвящен Украине.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией».