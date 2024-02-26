В ICAN призвали США вывести ядерное оружие из Европы

ICAN: США должны вывести свое ядерное оружие из Европы

Tекст: Ольга Никитина

Практику размещения ядерного оружия на чужой территории Сандерс-Закре назвала опасной и эскалационной. Этому, по ее словам, необходимо срочно положить конец, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) прямо запрещает иностранное размещение, и к этому положению должны присоединиться все страны.

Ранее в ICAN сообщали, что Вашингтон расположил порядка 150 ядерных боезарядов на европейских авиабазах без официальных заявлений.

Между тем СМИ сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

Как заявили в Москве, США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.