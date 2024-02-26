Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Но стоит ли ожидать наивности от человека, который вообще-то в бюрократическом аду (как нам обычно показывают СССР и КПСС) выгрыз себе дорогу на самый верх? Что-то тут не вяжется.2 комментария
В ICAN призвали США вывести ядерное оружие из Европы
ICAN: США должны вывести свое ядерное оружие из Европы
Соединенным Штатам следует вывести свое ядерное оружие из Европы, поскольку это увеличивает риск эскалации, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
Практику размещения ядерного оружия на чужой территории Сандерс-Закре назвала опасной и эскалационной. Этому, по ее словам, необходимо срочно положить конец, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) прямо запрещает иностранное размещение, и к этому положению должны присоединиться все страны.
Ранее в ICAN сообщали, что Вашингтон расположил порядка 150 ядерных боезарядов на европейских авиабазах без официальных заявлений.
Между тем СМИ сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.
Как заявили в Москве, США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.