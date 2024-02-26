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    NYT: ЦРУ до начала СВО создало на Украине 12 секретных баз
    Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки в передаче данных России
    Захарова резко высказалась о словах Зеленского о потерях ВСУ
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    Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян на сумму 1,4 млрд долларов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «ГДР» как зеркало развала СССР

    Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Но стоит ли ожидать наивности от человека, который вообще-то в бюрократическом аду (как нам обычно показывают СССР и КПСС) выгрыз себе дорогу на самый верх? Что-то тут не вяжется.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Палестино-израильский конфликт может добить Египет

    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    12 комментариев
    26 февраля 2024, 09:58 • Новости дня

    В ICAN призвали США вывести ядерное оружие из Европы

    ICAN: США должны вывести свое ядерное оружие из Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам следует вывести свое ядерное оружие из Европы, поскольку это увеличивает риск эскалации, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

    Практику размещения ядерного оружия на чужой территории Сандерс-Закре назвала опасной и эскалационной. Этому, по ее словам, необходимо срочно положить конец, передает РИА «Новости».

    Она напомнила, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) прямо запрещает иностранное размещение, и к этому положению должны присоединиться все страны.

    Ранее в ICAN сообщали, что Вашингтон расположил порядка 150 ядерных боезарядов на европейских авиабазах без официальных заявлений.

    Между тем СМИ сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

    Как заявили в Москве, США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

    24 февраля 2024, 12:13 • Новости дня
    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

    Зампред Совбеза Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал на то, запреты Запада направлены не против властей или бизнеса в стране, а против всего населения России.

    «Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там», – отметил Медведев.

    Политик пояснил, что в этом случае россиянам нужно запомнить это, принять тот факт, что они – наши враги, и мстить им везде, где только можно.

    В частности, Медведев предложил создавать трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира, причем делать это «постоянно, системно и максимально открыто».

    «Также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне», – подчеркнул он.

    Ранее Медведев заявил о колоссальном авторитете президента Владимира Путина в России.

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    23 февраля 2024, 15:05 • Новости дня
    Россия ответила на новые санкции ЕС

    МИД объявил об ответных мерах на 13-й пакет санкций ЕС

    Россия ответила на новые санкции ЕС
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия приняла ответные меры на 13-й пакет санкций Евросоюза, в частности, расширен черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну, сообщила пресс-служба МИД.

    В ведомстве назвали новые санкции незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.

    В ответ на действия ЕС Россия существенно расширила список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, говорится на сайте МИД.

    Также в черный список внесены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые систематически допускают агрессивные высказывания в адрес России.

    В ведомстве подчеркнули, что любые недружественные акции со стороны Запада будут получать своевременный и адекватный ответ.

    Министерство указало, что попытки Евросоюза давить на Москву с помощью односторонних ограничительных мер бесплодны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН.

    Напомним, ЕС в рамках нового пакета санкции против России ограничил поставки деталей для беспилотников.

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    25 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США

    Виктория Нуланд заявил, что Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть в Госдепе США

    Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ее нынешнем состоянии не соответствует тому образу, который хотели бы видеть в Госдепе США, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин», – сказала Нуланд в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

    Она добавила, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву «серьезно сесть за стол» переговоров.

    Ранее Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине. По ее словам, время для мирных переговоров еще не наступило, поскольку Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции».

    При этом она подчеркнула, что США против приостановки боевых действий.


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    23 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    Появилось видео уничтожения американского ЗРК Patriot

    Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot опубликовало в пятницу Министерство обороны России.

    Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    24 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot в связи с проблемами с поставками от Запада, пишет американский журнал Military Watch.

    Отмечается, что российские военные успешно нанесли удар по используемой ВСУ системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, передает РИА «Новости».

    В материале указано, что поражены пусковая установка класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты.

    Также журнал пишет о том, что удар по системе ПВО могли нанести как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами».

    Так, обозреватели заметили, что Киеву будет тяжело заменить уничтоженные части западного комплекса противовоздушной обороны из-за прекращения поддержки со стороны Запада.

    Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    25 февраля 2024, 15:10 • Новости дня
    Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Боррель предположил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

    Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исход украинского конфликта может решиться уже в ближайшие месяцы, заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

    Как указал Боррель в интервью для El Pais, Брюсселю нужно начать еще больше и активнее помогать Украине. По его словам, такой шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Киев мог продолжать сопротивляться России, передает Газета.Ru.

    Он добавил, что в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине. Боррель подчеркнул, что сопротивляться – это значит побеждать.

    Боррель, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он готов поддерживать гипотетические атаки ВС РФ на страны НАТО, отметил, что такие слова являются «ужасом», и призвал европейских лидеров «проснуться».

    Он резюмировал, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность европейских стран, поскольку Европа является «стареющим континентом в молодом мире» и осознала для себя опасность этого факта.

    Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Евросоюз считает, что сложившаяся на Украине ситуация является «тестом на наличие характера», они полны решимости показать готовность поддерживать Киев и без США. Кроме того, Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.

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    25 февраля 2024, 21:31 • Новости дня
    NYT: ЦРУ до начала СВО создало на Украине 12 секретных баз

    New York Times: США создали на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз

    Tекст: Ольга Иванова

    США восемь лет назад создали в Украине «вдоль российской границы» 12 секретных баз, пишет New York Times.

    Как утверждает New York Times, чаще всего эти базы находятся в подземных бункерах. Также сообщается, что с этих баз шло прослушивание российского эфира, а в настоящий момент оттуда ведется управленение дронами-камикадзе.

    Издание пишет, что ЦРУ предоставляют Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Как отмечается в публикации, эти базы превратили Украину в одного из наиболее важных разведывательных партнеров США.

    Примерно в 2016 году, говорится в публикации, ЦРУ начало подготовку украинского «Отряда 2245», который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, нынешний глава ГУР.

    Кроме того, утверждается, что американская спецслужба помогала в подготовке нового поколения украинских шпионов, которые работали в России, по всей Европе и на Кубе.

    «По словам высокопоставленного европейского чиновника, в конце 2021 года Путин (президент России Владимир) обдумывал, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. Он встретился с главой одной из главных шпионских служб России, который сказал ему, что ЦРУ вместе с британской разведкой Ми-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы», – заключает издание.

    Ранее бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона США Роберт Гейтс заявил, что Россия на данный момент владеет инициативой в украинском конфликте.

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    23 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные антироссийские санкции со стороны США – самый крупный список рестрикций, введенный Вашингтоном против Москвы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.

    Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

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    23 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол России в Вашингтоне Антонов: США хоронят все возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Белый дом пытается демонстрировать «решимость и лидерство», при нанесении ударов по России он хочет решить внутренние задачи, заявил Антонов, передает ТАСС.

    Американская администрация хочет заставить Конгресс согласиться выделением миллиардов долларов на поддержку киевского режима даже вопреки осознанию его развала.

    Своими действиями администрация «хоронит все те крупицы», на которые можно было надеяться на гипотетическую стабилизацию отношений России и США.

    Санкции Вашингтона против Москвы представляют собой «циничную попытку вмешаться во внутренние дела» России, заставить ее отказаться от защиты «коренных национальных интересов», и внести раскол в российское общество.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.

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    24 февраля 2024, 11:07 • Новости дня
    В МИД сочли бессмысленным контакт с США по вопросу о ядерном оружии в космосе

    Замглавы МИД Рябков назвал бессмысленным контакт с США по угрозе размещения ядерного оружия в космосе

    В МИД сочли бессмысленным контакт с США по вопросу о ядерном оружии в космосе
    @ NASA/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия не видит смысла вести диалог с США по угрозе размещения ядерного оружия в космосе, Вашингтон выдвигает абсурдные обвинения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Причина понятна – абсурдность американских обвинений нас в намерении якобы развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе», – передает ТАСС его слова.

    Он указал на заявление президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет намерений размещать ядерное оружие в космосе.

    Появление такого оружия в космосе технически нецелесообразно, добавил Рябков. Также представитель МИД указал на то, что «здравомыслящие представители международного сообщества» понимают, что заявления США ничем не обоснованы.

    Рябков сообщил, что Москвы не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года, который устанавливает принципы освоения космического пространства.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия не размещает в космосе ядерное оружие.

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    23 февраля 2024, 13:23 • Новости дня
    Евросоюз ввел ограничения на поставки в Россию деталей для беспилотников

    Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России

    Евросоюз ввел ограничения на поставки в Россию деталей для беспилотников
    @ Daniel Kalker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в частности введены экспортные ограничения на поставки в РФ деталей для беспилотников и электротрансформаторов, сообщил Совет ЕС.

    В документе отмечается, что эти компоненты могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, а также укреплению промышленного потенциала страны.

    Всего новые санкции введены против 106 физических и 88 юридических лиц, передает ТАСС.

    В заявлении говорится, что в санкционный список входят уже более двух тысяч человек и компаний.

    Рестрикции введены также в отношении 27 российских компаний и семи других стран (Индия, Китай, Шри-Ланка, Сербия, Казахстан, Таиланд, Турция), которые якобы поддерживают оборонную промышленность.

    На эти компании будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что новый пакет санкций против России будет направлен против обхода ограничений с использованием третьих стран.

    Коментарии (16)
    23 февраля 2024, 17:53 • Новости дня
    Жога ответил шуткой на санкции ЕС

    Спикер парламента ДНР Жога ответил шуткой про пакет с пакетами на санкции ЕС

    Жога ответил шуткой на санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, попавший в санкционный список Евросоюза, прокомментировал эту новость шуткой про пакет с пакетами.

    Жога назвал 13-й пакет санкций ЕС, куда он был внесен вместе со многими достойными людьми, «чертовой дюжиной коллективного Запада».

    «Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» – написал спикер парламента ДНР в своем Telegram-канале.

    Ранее Жога был внесен в очередной пакет санкций за то, что якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины». Ему и другим внесенным в список запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

    Коментарии (4)
    24 февраля 2024, 02:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о готовности Украины воевать с Китаем на стороне США

    Депутат Рады заявил о готовности Украины воевать с Китаем, Ираном и КНДР на стороне США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина готова воевать с Китаем, КНДР, Ираном и любой другой страной на стороне США, заявид депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы, украинцы, готовы стоять плечом к плечу с Соединенными Штатами в окопах возле Тегерана или в Северной Корее, или рядом с Пекином, разницы нет», – заявил Гончаренков в интервью американской телекомпании CNN, передает ТАСС.

    Он добавил, что Украина «достаточно сильна» и является «очень важным союзником» США, поэтому, как считает депутат Рады, Вашингтон должен продолжать оказывать помощь Киеву.

    Коментарии (17)
    24 февраля 2024, 11:19 • Новости дня
    Bloomberg: Восточная Европа перестала доверять Западной

    Bloomberg: Европа разделилась на Запад и Восток из-за вопроса помощи Украине

    Bloomberg: Восточная Европа перестала доверять Западной
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Восточной Европы перестали доверять странам Западной в связи с тем, что те отказываются прислушиваться к нуждам Киева якобы из-за угрозы со стороны России, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, в Европе назрел «более глубокий раскол» из-за вопроса пополнения запасов артиллерийских снарядов для Киева, передает РИА «Новости».

    При этом страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она «не прислушивается» к просьбам Украины.

    Кроме того, по данным Bloomberg, в дипломатических кругах присутствует такое настроение, что в случае победы России в конфликте с Украиной, страны Восточной Европы «не простят» Западную.

    Как отметил анонимный европейский чиновник, правительства западных стран в данный момент не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять.

    Другие анонимные источники заверяют, что некоторые восточные страны, которые годами поднимали тревогу по поводу якобы «угрозы от России», еще больше обеспокоены тем, что более богатые западные государства недостаточно тратят из своих военных запасов.

    Агентство заключает, что среди лидеров стран Восточной Европы растет разочарование в связи с тем, что Запад «не осознает срочности оказания помощи Киеву».

    Ранее премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр Де Кроо заявил, что ситуация на поле боя складывается для Киева неблагоприятно, Украине необходима дальнейшая поддержка Евросоюза.

    Тем временем в Германии проголосовали против передачи ракет Taurus Украине, несмотря на то, что вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения».

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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