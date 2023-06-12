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В ICAN обвинили США в тайном размещении 150 ядерных боеголовок в Европе
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Вашингтон расположил порядка 150 ядерных боезарядов на европейских авиабазах без официальных заявлений, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
Ядерные боеприпасы расположили в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии, заявила Сандерс-Закре, передает РИА «Новости».
Она упомянула Кубинский ракетный кризис, и указала, что подобные действия – потенциальный триггер, увеличивающий риск ядерного конфликта. Призывающие к прозрачности в отношении ядерного оружия страны ЕС «откровенно лицемерят», указала Сандерс-Закре.
ICAN была создана в 2007 году, она содействует утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.
Суд ООН отказал США в допуске к делу по иску Украины против России
МИД: Международный суд ООН удовлетворил требование Москвы и отказал США в допуске к делу по иску Украины против России
Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал Соединенным Штатам в допуске к делу по иску Украины против России по Конвенции о геноциде, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД сообщил в своем Telegram-канале, что суд удовлетворил требование России и единогласно отказал в допуске к данному делу Соединенным Штатам Америки.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что международный суд ООН 9 июня объявил о беспрецедентном в истории суда решении допустить 32 государства в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.
В МИД указали, что все допущенные в качестве так называемых третьих сторон государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю, Россия рассматривает подобное лавинообразное вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это решение принято вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. В МИД выразили уверенность, что это решение суда будет использовано против всего международного правосудия.
В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что взятый коллективным Западом курс на политизацию системы международного правосудия и превращение его в инструмент расправы над неугодными угрожает подрывом всей системы мирного разрешения споров, являющейся основой международных отношений.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал приверженность Запада формуле Зеленского готовностью поддержать геноцид.
Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли
Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине
Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС.
Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить.
Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.
В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО
Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО
Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск.
В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали .
Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии.
Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления.
В ЕС захотели хранить газ на Украине
Bloomberg: В ЕС обсуждают возможность задействования украинских ПХГ, несмотря на боевые действия
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Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, поскольку они находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительными безопасными, сообщило агентство Bloomberg.
Мощности хранилищ ЕС приблизились к предельным, они заполнены более чем на 70%, поэтому трейдеры считают риск оправданным. По их мнению, хранение топлива на территории Украины может предотвратить перенасыщение газохранилищ в Европе в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Немецкая энергетическая компания RWE отметила, что украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года.
Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал хранение газа на Украине привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков. Однако, как отмечает агентство, страховщики избегают иметь дела с Украиной. Евросоюзу предстоит предоставить гарантии безопасности объектов в случае готовности трейдеров к хранению газа на территории Украины.
Ранее биржевые цены на газ в Европе выросли на 22%.
В Конгрессе США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма»
Конгрессмен США Лью подготовил закон о включении России в американский список «стран – спонсоров терроризма»
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В Палате представителей Конгресса США подготовлен проект закона о внесении России в американский список стран, которых Вашингтон считает «спонсорами терроризма», сообщила пресс-служба конгрессмена Теда Лью, автора этой инициативы.
Также проект поддержали конгрессмены Стивен Коэн, Джо Уилсон, Джаред Голден, Кен Бак, Шила Шерфилэс-Маккормик. Они представляют как Демократическую, так и Республиканскую партии США, передает ТАСС.
В проекте закона утверждается, что Россия якобы «продвигает акты международного терроризма против политических оппонентов и государств». Указывается, что в случае принятия закона он не должен использоваться для санкций против экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины или против предоставления ей гуманитарной помощи.
Напомним, Палата представителей призывала Госдеп внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».
В США допустили полное вымирание украинского народа
American Conservative: США допускают полное вымирание украинцев
Американский план по украинскому конфликту может закончиться тем, что ради выгоды Белого дома вымрут все украинцы, считает обозреватель Питер ван Бурен.
Вашингтон улучшил очередную стратегию – «Доктрину Байдена» (президент США Джо Байден), предполагающую извлечение максимальной выгоды из вооруженного конфликта без активного участия США, отметил Бурен в материале для American Conservative, передает РИА «Новости».
При этом план предполагает игнорирование человеческих жертв, указал обозреватель.
По его мнению, Украина встала в один ряд с Вьетнамом, Ираком и Афганистаном, США не желают завершения конфликта, потому шлют военную помощь киевскому режиму.
Американскому руководству безразлично число погибших украинцев и разрушение страны, так как процесс восстановления может стать еще одним источником прибыли для США.
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 22%
Стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла на 22,2%, составив 364 доллара за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 296,5 доллара за тысячу кубометров, что стало минимальной ценой. Максимум составил 371,9 доллара, передает РИА «Новости».
Цены на газ снижались с конца 2022 года, а 25 мая впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это стало в 13 раз ниже рекордных значений весны 2022 года.
Стоимость газа в Европе упала из-за больших запасов топлива в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой погоды.
В ЦРУ заподозрили Украину в подрыве «Северных потоков»
De Tijd: ЦРУ информировало разведслужбы Бельгии о подозрении Украины в организации подрыва «Северных потоков»
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вскоре после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» проинформировало разведывательные службы Бельгии о наличии подозрений в адрес украинцев в организации диверсии, сообщило издание De Tijd.
Как утверждает источник издания, вскоре после подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» военная разведка Бельгии получила от ЦРУ США информацию о возможном участии Украины в этом акте саботажа, передает ТАСС.
Ранее американские СМИ сообщили, что немецкие следователи получили улики, которые, возможно, доказывают причастность Польши к подрыву «Северных потоков».
Россия заявила об отсутствии у США стремления к миру на Украине
Посол Антонов указал на отсутствие у США намерений искать пути дипломатического урегулирования конфликта на Украине
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Ассигнования на вооружения для Киева свидетельствуют, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что США «накачивают» Украину вооружениями. Он подчеркнул, что в США не предприняли никаких шагов, чтобы «усадить режим Зеленского за стол переговоров». Вместо этого Вашингтон «методично подталкивает своих марионеток и дальше жертвовать человеческими жизнями во имя сумасбродной цели – нанести России «стратегическое поражение».
Как отметил посол, власти США, «выбравшие тропу войны», не могут «отступиться от этой задачи», так как на кону их репутация. При этом американские ястребы «сжигают в топке войны» миллиарды долларов налогоплательщиков, деньги уходят в «черную дыру коррупции, контрабанды и мошеннических схем Киева». Антонов заявил, что Вашингтону «все труднее замалчивать эти неблаговидные явления».
Он уверен, что «возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов», которые лоббируют интересы ВПК. Посол указал, что каждый день сообщается о тех, кто стал жертвой или был изувечен осколками американских ракет, падающих на жилые кварталы.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Он включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды, всего США выделит на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.
Песков предположил причину обвинений стран Запада в адрес России
Песков: Запад обвинениями в адрес России камуфлирует свое нежелание слышать ее озабоченности
Обвинения со стороны Запада в адрес России в агрессивности являются закамуфлированной попыткой скрыть нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» Песков заявил, что Россия говорила об этих озабоченностях по нарастающей не одно десятилетие. Фрагмент эфира опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По словам Пескова, обвинения Запада являются прямым свидетельством того, что они вовсе не собираются учитывать российскую позицию, поэтому нам всего нужно добиваться самим.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал критикующим Россию за защиту своих людей в ходе СВО американским политикам закрыть рот, и помнить, что после Второй мировой США стали участниками большинства крупных войн со множеством жертв.
Россия и США нарастили число ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине
SIPRI: Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок на фоне СВО
Ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне российской спецоперации на Украине число развернутых ядерных боеголовок быстро растет, следует из данных исследований Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Согласно статистическим данным, которые приводит институт, в январе 2023 года у России, США, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Израиля суммарно было 12512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 хранились на складах потенциального пользования, что на 86 единиц больше, чем в прошлом году. В докладе SIPRI отмечается, что 2 тыс. боеголовок были приведены в состояние повышенной боеготовности, пишет РБК.
При этом лидерами по числу развернутых ядерных боеголовок являются Россия и США. У Вашингтона – 1770 единиц, в прошлом году было 1744, у Москвы развернуто 1674 единиц, в прошлом году было 1588.
В общей сложности, Россия и США обладают 90 % ядерного оружия в мире.
Ранее в Китае заявили, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха».
Американский публицист не назвал виновного в подрыве Каховской ГЭС
Американский публицист Херш отказался называть в интервью виновного в уничтожении плотины Каховской ГЭС
Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш отказался высказывать в интервью свое мнение о том, кто уничтожил плотину Каховской ГЭС.
В интервью, вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, Херш сказал, что у него есть идея и ему кажется, что он знает, что именно произошло с Каховской ГЭС, но он не готов говорить об этом прямо сейчас, передает ТАСС.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС территорий спасли более 7 тыс. человек.
В Кремле назвали константой для США и Британии линию на сдерживание России
Для США и Британии является константой линия на сдерживание России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы этих стран противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики.
Он указал в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, что Россия живет в таких условиях уже достаточно долго, передает РИА «Новости».
США и Великобритания ранее сделали заявление о новом экономическом партнерстве, целью которого является противодействие России на рынке атомной энергии.
В США предъявили обвинения двум россиянам по делу о взломе криптобиржи
Минюст США: Двум россиянам предъявлены обвинения по делу о взломе криптобиржи
Гражданам России Алексею Билюченко и Александру Вернеру предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с криптобиржами, сообщил Минюст США.
По его сведениям, Билюченко и Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тыс. биткоинов, полученных в результате взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox. Отмечается, что дело будет рассматриваться в суде южного округа штата Нью-Йорк, передает ТАСС.
Помимо этого, Минюст США указал, что Билюченко предъявлены обвинения в суде северного округа штата Флорида в преступном сговоре с другим россиянином – Александром Винником, которого в свою очередь американские власти обвиняют в отмывании средств через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.
Ранее сообщалось, что россиянина Анатолия Легкодымова, которого власти США считают основателем гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato, решили судить в Нью-Йорке за ее работу.
Володин обвинил в двойных стандартах лидеров стран Евросоюза
Спикер Госдумы России Володин заявил, что страны ЕС воюют против России
Поставляемая странами Евросоюза военная техника и оружие используются боевиками киевского режима для терактов на территории России, атак на мирное гражданское население, при этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому отношения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы заявил, что лидеры европейских государств вместо осуждения кровавых преступлений Зеленского и его команды в публичной плоскости предпочитают обсуждать санкции против России, что говорит о двойных стандартах.
Он напомнил в своем Telegram-канале, что евробюрократы использовали двойные стандарты ранее, обещая не продвигать НАТО на восток, выступая за глобальную безопасность, принципы свободной торговли.
Володин считает, что у Евросоюза возникли проблемы из-за введения незаконных санкций против России, от которых в первую очередь страдают европейские государства и граждане.
По словам Володина, еврозона вошла в официальную рецессию: второй квартал подряд снижается ВВП, в то время как зарубежные аналитики, Еврокомиссия, Всемирный банк, год назад обещавшие «разорванную в клочья» российскую экономику, вынуждены улучшать прогнозы по России.
Спикер Госдумы отметил, что санкции не сдерживают развитие России, и задался вопросом: сколько пакетов рестрикций против нашей страны осталось до краха Евросоюза.
Ранее Греция и Венгрия заблокировали 11-й пакет санкций против России.
Между тем, Евросоюз разрешил вводить санкции против всех ведущих российских бизнесменов и их родственников, под блокировку могут попасть любые предприниматели и юрлица, работающие в самых доходных секторах экономики России.