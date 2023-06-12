В ICAN обвинили США в тайном размещении 150 ядерных боеголовок в Европе

Суд ООН отказал США в допуске к делу по иску Украины против России

МИД: Международный суд ООН удовлетворил требование Москвы и отказал США в допуске к делу по иску Украины против России

Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал Соединенным Штатам в допуске к делу по иску Украины против России по Конвенции о геноциде, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД сообщил в своем Telegram-канале, что суд удовлетворил требование России и единогласно отказал в допуске к данному делу Соединенным Штатам Америки.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что международный суд ООН 9 июня объявил о беспрецедентном в истории суда решении допустить 32 государства в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

В МИД указали, что все допущенные в качестве так называемых третьих сторон государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю, Россия рассматривает подобное лавинообразное вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это решение принято вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. В МИД выразили уверенность, что это решение суда будет использовано против всего международного правосудия.

В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что взятый коллективным Западом курс на политизацию системы международного правосудия и превращение его в инструмент расправы над неугодными угрожает подрывом всей системы мирного разрешения споров, являющейся основой международных отношений.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал приверженность Запада формуле Зеленского готовностью поддержать геноцид.