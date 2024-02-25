В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на ж/д станции

Tекст: Дарья Григоренко

Кубраков на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) опубликовал несколько фотографий, на которых виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном, к ним он также приложил свой комментарий, передает ТАСС.

По его словам, на этих снимках видно 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Он отметил, что поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а потом в другие страны.

В пятницу неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше.

Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов. До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.