Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на ж/д станции
Неизвестные лица в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Кубраков на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) опубликовал несколько фотографий, на которых виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном, к ним он также приложил свой комментарий, передает ТАСС.
По его словам, на этих снимках видно 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Он отметил, что поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а потом в другие страны.
В пятницу неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше.
Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов. До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.