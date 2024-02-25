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В Югре ввели штраф за курение в общественных местах
Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняла закон о введении штрафов в размере от 500 до 1500 рублей за курение в общественных местах.
В Telegram-канале правительства региона говорится, что курящих в общественных местах югорчан решили начать штрафовать. Отмечается, что закон приняла окружная дума, согласно которому за курение в парках и подъездах придется заплатить от 500 до 1 500 рублей. В пресс-службе уточнили, что наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался, Под запрет попадают не только сигареты, но и другая продукция, которая содержит никотин, а также кальяны, передает ТАСС.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков рассказал, что административные комиссии органов местного самоуправления муниципальных образований наделяются полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а должностные лица – правом составлять протоколы.
Ранее МЧС предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение электронных сигарет, IQOS и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах.