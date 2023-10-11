Курение вейпов в России предложили разрешить только в отведенных местах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Так, предлагается внести изменения в постановление правительства и изложить пункт о запрете курения в следующем виде: «Запрещается курение табака, а также использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством РФ», передает ТАСС.

Использовать данные устройства можно будет только в местах, специально отведенных для курения, которые обозначаются знаком «Место курения». Как следует из проекта постановления, планируется, что вступит оно в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов в России в связи с их негативным влиянием на здоровье.