Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»9 комментариев
Ливия предложила план реформы Совета Безопасности ООН
Ливия предложила дорожную карту стран Африки по реформе Совбеза ООН
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур предложил разработать совместную дорожную карту африканских государств по продвижению реформы Совета Безопасности ООН.
С соответствующей инициативой дипломат выступил на открывшемся в Триполи министерском заседании «Комитета десяти» Африканского союза, передает ТАСС со ссылкой на агентство LANA.
«Ливия предлагает разработать совместную дорожную карту действий «Комитета десяти», а также поручить послам государств-членов реализацию организованной программы контактов с постоянными членами Совбеза и группами стран, выступающих за его реформирование», – заявил Тахер аль-Баур.
Инициатива также предусматривает создание механизма периодического отслеживания прогресса и подготовку доклада с рекомендациями для Африканского союза. Глава МИД призвал активизировать координацию между африканскими государствами и расширить взаимодействие с постоянными членами Совбеза ООН.
Аль-Баур подтвердил приверженность Ливии единой позиции континента, которая предусматривает предоставление Африке двух постоянных мест в Совете Безопасности ООН с правом вето, а также двух дополнительных непостоянных мест для обеспечения справедливого представительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Танзания подала заявку на место непостоянного члена Совбеза ООН.
В январе глава МИД России Сергей Лавров предложил реформу Совета Безопасности ООН.
В прошлом году Кремль поддержал идею реформирования организации.