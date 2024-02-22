Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.7 комментариев
Хуситы запретили заходить в Красное море судам США, Британии и Израиля
Reuters: Хуситы запретили заходить в Красное море судам США, Британии и Израиля
Йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) уведомили несколько судоходных и страховых компаний о запрете для американских и британских судов на проход в Красном и Аравийском морях, утверждают агентства.
Центр координации гуманитарных операций хуситов разослал компаниям уведомление о том, что ходящим под британскими и американскими флагами судам, или судам, принадлежащим британским или американским физлицам или юрлицам, запрещено ходить в Красном и Аравийском морях, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Этот же запрет действует на зарегистрированные в Израиле или связанные с этой страной суда.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил, что на судно в Аденском заливе у берегов Йемена совершено нападение.