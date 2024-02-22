Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Британия заявила о нападении на судно в Аденском заливе
На судно в Аденском заливе у берегов Йемена произошло новое нападение, заявил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
Нападение произошло в 70 морских милях к востоку от города Аден в Йемене, власти начали расследование, сообщили в UKMTO, передает ТАСС.
Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
Отмечается, что инцидент произошел в 10.20 мск, информация о нем поступила не от капитана судна, а от «третьей стороны».
По данным UKMTO, по судну выпустили две ракеты, на борту началось возгорание. На произошедшее отреагировали силы коалиции.
До этого в UKMTO заявляли о повышенной активности беспилотников у побережья Йемена.