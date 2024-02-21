Британские ВМС сообщили об активности беспилотников у берегов Йемена

Tекст: Денис Тельманов

«Судам рекомендуется сообщать в UKMTO о любой активности беспилотников и следовать инструкциям в отношении барражирующих боеприпасов», – собщили Центру, передает ТАСС.

Отмечается, что В UKMTO поступили сообщения о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов в 40 морских милях (около 74 км).

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.