С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).4 комментария
Британские ВМС сообщили об активности беспилотников у берегов Йемена
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о повышенной активности беспилотников у побережья Йемена.
«Судам рекомендуется сообщать в UKMTO о любой активности беспилотников и следовать инструкциям в отношении барражирующих боеприпасов», – собщили Центру, передает ТАСС.
Отмечается, что В UKMTO поступили сообщения о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов в 40 морских милях (около 74 км).
После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.
С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.