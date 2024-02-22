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    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    10 комментариев
    22 февраля 2024, 14:39 • Новости дня

    Медведев заявил об увеличении производства снарядов на 1000–1500%

    Tекст: Ольга Иванова

    Производство снарядов, бомб и ракет увеличилось на 1000–1500%, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, это позволяет активно их применять в боевой работе и добиваться результата, передает ТАСС.

    Также Медведев рассказал, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за полтора года добился паритета по беспилотникам в зоне СВО.

    Он рассказал, что «сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами – разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают». По его словам, «все это тоже поставлено на поток».

    Медведев добавил, что оборонщики сумели нарастить поставки бронетехники в войска до максимальных объемов.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо максимально активизировать процесс модернизации боевых систем, применяемых в СВО.

    22 февраля 2024, 12:30 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы

    Медведев: Украинцы и русские – не братские народы, а один народ

    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что о «братских народах» заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. «Это один народ», – повторил он.

    Он отметил, что есть языковые особенности. «Есть русский язык классический, есть южнорусский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык», – сказал зампред Совбеза России.

    Это тем не менее не означает, что народы разные, подчеркнул Медведев. «Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события», – отметил Медведев.

    Он напомнил, что в какой-то момент истории Россия «была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей, поляков и прочих, заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран».

    Медведев отметил, что в состав Украины позднее были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России. В этих регионах Западной Украины другие настроения, другие подходы, «они все время смотрели в определенном направлении», констатировал зампред Совбеза России.

    Россия, по его словам, всегда с уважением относилась к украинским классикам и историческим персонажам, кроме бандеровцев. «Я имею в виду и [Тараса] Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Лесю Украинку. Я уже не говорю про [Николая] Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей», – отметил Медведев.

    Также Медведев отметил, что участь президента Украины Владимира Зеленского печальна, в истории он останется кровавым клоуном. «Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано», – отметил зампред Совбеза России.

    Кроме того, он заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине затем, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку вооруженным силам Украины.

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    21 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть

    Медведев жестко высказался об убийстве перебежчика Кузьминова

    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ, сообщает ТАСС. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал этот угон «грязным и страшным преступлением».

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    22 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

    Зампред Совбеза Медведев предложил отправлять на перевоспитание «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

    Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Притаившихся в Новороссии и Донбассе вредителей России необходимо изобличать и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, получивших российские паспорта, но продолжающих ждать новые танки «ждунов» нужно отправлять на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что на самом деле тех, кто ждет прихода украинских танков, «не так много», однако есть те, кто просто ожидает, кто победит, чтобы занять его сторону.

    «Такие люди там, безусловно, есть. Тем не менее мы должны работать со всеми... Надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», – резюмировал политик.

    Ранее Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы.

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    22 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска очередную партию модернизированных БМП-1 «Басурманин», сообщили в его пресс-службе.

    Согласно сообщению пресс-службы, Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Там добавили, что во время ремонта были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы машин, передает ТАСС.

    Как отметили в холдинге, машины прошли все виды испытаний, в результате модернизации машины улучшили  боевые возможности.

    Напомним, во вторник «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) поставил в войска первую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3.

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    21 февраля 2024, 23:42 • Новости дня
    Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» на Украине

    Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» для выполнения задач спецоперации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Только при условии создания защитного кордона можно будет признать, что задачи специальной военной операции на Украине выполнены, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул необходимость «полностью обеспечить» российские интересы, то есть «выполнить задачи СВО, о которых сказал президент», и «создать необходимый защитный кордон». Данный кордон должен «страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции» – передает ТАСС.

    Оценивая освобождение Авдеевки, Медведев указал, что «такой укрепрайон создавался не год и не два», так что задача была трудной, но российские войска с ней «блестяще справились». «Это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции – герои», – сказал Медведев.

    Комментируя попытки объяснить провал ВСУ в Авдеевке действиями украинского главкома Александра Сырского, Медведев заявил, что «это, конечно, не сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины.

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    22 февраля 2024, 12:19 • Новости дня
    Медведев назвал Байдена «угрозой человечеству» после слов о Путине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден сам является угрозой человечеству и «бесполезным стариком», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова американского главы о президенте России Владимире Путине.

    В предвыборном выступлении в Калифорнии Байден оскорбительно высказался о Путине и при этом заявил, что «экзистенциальной угрозой человечеству» является климат, передает ТАСС.

    По словам Медведева, экзистенциальную угрозу для мира представляет не климат, а бесполезные старики, наподобие Байдена, впавшие в маразм и готовые начать войну против России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хамские высказывания Байдена не способны задеть Путина, но являются позором для США.

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    22 февраля 2024, 11:17 • Новости дня
    Медведев объяснил свою резкость в адрес Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, что стал давать более жесткие оценки деятельности западных стран и их лидеров в последние годы, потому что с Россией обошлись несправедливо.

    Медведев во время интервью российским СМИ, включая ТАСС, ответил на замечание о том, что раньше его считали либеральным политиком, а теперь заговорили о смене имиджа. Медведев отметил, что это всегда чьи-то субъективные оценки. Либерального политика в нем хотели видеть «определенные круги на Западе и в нашей стране», они и видели его в таком свете, сказал Медведев, добавив, что на самом деле он остался таким же, как был. Он также отметил, что у него были, как и у всех политиков, иллюзии и немного иные представления, но они «не сильно поменялись».

    «Вот недавно президент [Владимир Путин] же сказал, что мы слишком долго с ними (c Западом – прим. ВЗГЛЯД) заигрывали. Ну, наверное, да, такая фаза развития у нашей страны была», – сказал Медведев. Он заметил, что следовало Западу раньше дать ответ на все вопросы «в предельно жесткой форме».

    При этом Медведев заявил, что не беспокоится о том, какое впечатление производит на западных политиков. «Пусть еще попросят, чтобы я им руку дал», – сказал Медведев.

    Он также отметил, что, когда отношения России и Запада нормализуются, абсолютное большинство нынешних западных политиков уйдет в политическое небытие, исчезнет.

    Напомним, Медведев в последнее время регулярно выступает с резкими заявлениями и оценками высказываний западных политиков. Так, недавно он назвал реакцию канцлера Германии Олафа Шольца и британского премьера Риши Сунака на интервью Путина Карлсону «затяжным жидким поносом».

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    22 февраля 2024, 12:03 • Новости дня
    Медведев раскрыл «не очень хитрый ход» Запада на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад призывает к перемирию на Украине затем, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку вооруженным силам Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что пока будут идти мирные переговоры, ВСУ сконцентрируются, будут получать разное западное вооружение, а после этого устроят очередное контрнаступление, которое будет несколько успешнее того провала, который произошел прошлым летом.

    На то же направлены публикации в западной прессе о том, что не стоит грезить о возможном поражении России на Украине, заметил Медведев.

    Западные элиты, по его словам, делают основной расчет на поражение России в условиях гибридной войны. В СМИ публиковались прогнозы, что «у России не хватит мощи противостоять атлантической военной машине и так далее», однако события развиваются иначе, и Запад реагирует на это своей пропагандистской кампанией, отметил Медведев.

    Переговоры с Украиной, по его словам, будут возможны, когда нынешние элиты в Киеве уйдут, уверен зампред Совбеза России. На Украине, по его словам, «должны появиться совершенно другие люди, которые осознают свою ответственность за будущее людей, населяющих это вот сложное, пока еще существующее образование под названием «Украина».

    Россия не отказывалась от переговоров даже с киевским режимом, но Западу не удается склонить к этому процессу своих протеже, подчеркнул Медведев.

    Также Медведев заявил, что ядерный конфликт является реальным сценарием, который надо не допустить, ситуация сейчас напряженнее, чем во времена Карибского кризиса.

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    22 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    Медведев: Выдворенным мигрантам нельзя разрешать возвращаться в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Совершившие преступления мигранты не должны иметь возможности возвращаться в Россию после выдворения, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Практика применения российского административного и уголовного закона «должна вовсю использоваться», тех, кого выдворили из страны, возвращаться уже не должны, заявил Медведев, передает ТАСС.

    По его мнению, миграционную сферу нужно поставить под контроль, в том числе с помощью цифровых сервисов.

    Совершающие преступления мигранты подлежат «жесткой уголовной ответственности», подчеркнул зампред Совбеза. Те люди, которые являются «законопослушными участниками экономических отношений», могут приезжать и работать.

    «Мы с вами понимаем, что без этого источника трудовых ресурсов очень часто не прожить», – заключил он.

    Ранее он заявлял, что в стране нельзя допустить дестабилизации обстановки из-за конфликтов с мигрантами.

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    22 февраля 2024, 10:49 • Новости дня
    Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы

    Зампред Совбеза Медведев: Попытки отнять у России новые регионы приведут к третьей мировой

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки отнять у России Донбасс и Новороссию, которые воссоединились с Россией законно по итогам референдумов, приведут к глобальному конфликту, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, эти территории включены в российскую Конституцию законным путем в результате референдумов, если Киев собирается их «забрать», ситуация приведет к мировой катастрофе и полноценной третьей мировой войне, передает ТАСС.

    При этом Медведев отметил, что ядерная война может начаться непреднамеренно, например, в случае атаки переданным Украине самолетом F-16 по российской территории.

    «Непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», – подчеркнул политик.

    Кроме того, зампред добавил, что несмотря на то, что говорят «эти умники в НАТО» касательно поставок Киеву самолетов F-16, летать с украинской территории «им неоткуда».

    «Какой-нибудь самолет стартанет из страны НАТО – что это? Нападение на Россию», – отметил он, заметив, что такое может произойти «почти случайно» и даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и США.

    Ранее в США сочли переход ВСУ к обороне предвестником поражения Украины.

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    22 февраля 2024, 14:00 • Новости дня
    Медведев назвал релокантов мерзавцами

    Медведев назвал работающих против России релокантов мерзавцами

    Tекст: Ольга Никитина

    Релоканты, которые, выехав за пределы России, ведут агрессивную антироссийскую кампанию, являются мерзавцами и должны подлежать уголовной ответственности, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что среди релокантов есть разные люди, в том числе и те, кто уехали из России после начала спецоперации или даже до СВО и ведут против нашей страны агрессивную политику. Некоторые из них, как отметил зампред Совбеза, даже желают смерти российским военнослужащим, участвуют в программах поддержки ВСУ, желают поражения России и ее раздела на части. Этих людей он назвал мерзавцами. «У нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы», – отметил он.

    Кроме того, Медведев заявил, что россияне, которые совершают диверсии на территории своей страны, – это люди, которых купили, это предатели.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возвращающихся из-за границы релокантов, которые не нашли себя за рубежом, с распростертыми объятиями в России никто не ждет.

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    22 февраля 2024, 10:45 • Новости дня
    BrahMos Aerospace решило подписать контракт с Минобороны Индии на поставку ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace в начале марта подпишет контракт с Минобороны Индии на поставку более 200 сверхзвуковых крылатых ракет увеличенной дальности BrahMos военно-морским силам республики, сообщил правительственный источник в Нью-Дели.

    Как сообщил источник ТАСС, сделка одобрена, контракт будет подписан в начале марта. По его словам, правительственный комитет по безопасности одобрил выделение средства 190 млрд индийских рупий (около 2,3 млрд долларов) на закупку ракет BrahMos для ВМС Индии.

    Ранее управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospaсe Атул Динкар Ране заявил, что усилия, предпринимаемые странами Запада, не смогут остановить партнерство России и Индии в области обороны.

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    22 февраля 2024, 11:48 • Новости дня
    Медведев: «Часы Судного дня» очень сильно ускорились

    Зампред Совбеза Медведев указал, что «часы Судного дня» очень сильно ускорились

    Tекст: Александра Юдина

    Ядерный конфликт является реальным сценарием, который надо не допустить, ситуация сейчас напряженнее, чем во времена Карибского кризиса, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, в данный момент нет смысла «бежать в бункер», однако это – вполне реальный сценарий, «часы Судного дня» очень сильно ускорились, передает ТАСС.

    «Эти самые часы, которые тикают в известном направлении… ситуация даже более напряженная, чем во времена Карибского кризиса 1962 года», – подчеркнул Медведев, отметив, что тогда не было конфликта между Россией и Америкой, а сейчас есть.

    Кроме того, политик указал на «импотенцию западных властей, которые постоянно твердят», что Россия пугает, однако «ничего не сделает».

    «Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашей страны, какой выбор останется для руководства, для главы государства? Никакого», – сказал он.

    Также Медведев обратил внимание, что человечество всегда использовало оружие, которое создавало, приведя в пример американцев, которые думают, что нанесли «ненужный в августе 1945 года» удар по Японии, и теперь якобы «никто никогда этого не вынет из арсенала».

    Ранее Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы.

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    22 февраля 2024, 13:49 • Новости дня
    Медведев сравнил фон дер Ляйен с героиней Стрип из «Не смотрите наверх»

    Медведев сравнил Урсулу фон дер Ляйен с героиней Мэрил Стрип из фильма «Не смотрите наверх»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен походит на изображенную в фильме «Не смотрите наверх» женщину-президента, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что фильм «Не смотрите наверх» – остроумный, ироничный, и показывает нравы элиты, их нравы», передает ТАСС.

    Он добавил, что образ президента США, которую играет Мэрил Стрип, схож с Урсулой фон дер Ляйен.

    «Миссис президент, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка. Не знаю, с кем ее сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей», – поделился мнением Медведев.

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    22 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    Россия и Белоруссия захотели создать общую программу вооружений

    Глава МО Белоруссии Хренин: Москва и Минск захотели создать общую программу вооружений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и белорусская стороны изучают возможность создания совместной государственной программы обороны, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Страны взаимно дополняют друг друга в сфере военно-промышленного комплекса, на последней совместной коллегии двух министерств обороны прозвучало предложение о совместном плане госпрограммы вооружений, сказал Хренин в интервью «России 24», передает ТАСС.

    Глава белорусского оборонного ведомства пояснил, что это станет следующей ступенью в развитии взаимодействия России и Белоруссии в военном и техническом сотрудничестве.

    Также он анонсировал учения региональной группировки войск России и Белоруссии на белорусской территории в 2025 году.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

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