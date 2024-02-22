Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Медведев заявил об увеличении производства снарядов на 1000–1500%
Производство снарядов, бомб и ракет увеличилось на 1000–1500%, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, это позволяет активно их применять в боевой работе и добиваться результата, передает ТАСС.
Также Медведев рассказал, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за полтора года добился паритета по беспилотникам в зоне СВО.
Он рассказал, что «сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами – разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают». По его словам, «все это тоже поставлено на поток».
Медведев добавил, что оборонщики сумели нарастить поставки бронетехники в войска до максимальных объемов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо максимально активизировать процесс модернизации боевых систем, применяемых в СВО.