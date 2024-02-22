Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации на Украине
В Киевской области на месте взрыва нашли листовки против мобилизации на Украине
Листовки против насильственной мобилизации на Украине обнаружили в большом количестве в городе Ржищеве под Киевом, сработало самодельное взрывное устройство, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на источники.
По его словам, утром 15 февраля возле здания горадминистрации прогремел взрыв, туда приехала полиция, которая нашла на месте гранаты и листовки, передает РИА «Новости».
Лебедев добавил, что ситуацию с листовками решили замять и предавать огласке, распространив информацию про «теракт, заложенное СВУ, рашистов и орков».
Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек.