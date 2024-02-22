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Путин: В России испокон веков ценят защитников Отечества
Россияне всегда уважали и продолжают уважать защитников Отечества – героических, мужественных, готовых пожертвовать собой ради Родины, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства упомянул об этом, поздравляя казанское танковое училище со 105-летием.
«Завтра (23 февраля – прим. ВЗГЛЯД) у нас день праздничный для всех военнослужащих. Да и для всей страны. Потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества. Ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей», – сказал он на церемонии открытия социальных объектов в Казани, передает ТАСС.
Глава государства также поздравил личный состав и выпускников Казанского танкового училища со 105-летием учебного заведения. «Училища такого рода, как в Казани, являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации. Ваши выпускники проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции. И я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища», – сказал президент.
Путин добавил, что ему особенно приятно озвучивать такое поздравление в преддверии Дня защитника Отечества.
За годы существования танкового училища в Казани больше 70 его выпускников удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 20 стали Героями России. В их числе – начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Больше 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами.
Накануне Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) России с предстоящим Днем защитника Отечества, назвав этот праздник народным.