Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Тейлор Свифт стала самым продаваемым музыкальным исполнителем
Певица Тейлор Свифт стала самым продаваемым музыкальным исполнителем в 2023 году
Певица Тейлор Свифт второй год подряд становится самым продаваемым музыкальным исполнителем, следует из доклада за 2023 год, опубликованного Международной федерацией звукозаписи.
Певица в прошлом году превзошла свой собственный рекорд как первая в истории исполнительница, впервые победившая в Global Artist Chart, передает ТАСС.
Певица достигала таких же показателей в 2014, 2019 и в 2022 годах. По правилам IFPI, при подсчете итогового балла в расчет берутся данные продаж на стриминговых платформах и на физических носителях, а также число скачиваний.
На втором и третьем местах находятся два южнокорейских бой-бэнда: SEVENTEEN и Stray Kids. В топ-5 также вошли рэпер Дрейк и канадский музыкант Эйбел Макконен Тесфайе, известный как The Weeknd.