Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.3 комментария
МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от последней резервной ЛЭП
Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожская АЭС отключена от последней резервной ЛЭП
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) отключена от последней резервной внешней линии электропередачи, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, отключение произошло во вторник из-за неисправности на украинской стороне, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что, несмотря на продолжение работы основной ЛЭП, ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остается нестабильной. «Частые перебои в подаче электроэнергии остаются источником серьезной обеспокоенности в отношении ядерной безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции, поскольку ей необходимо электричество для охлаждения реакторов и других важных функций, даже когда все реакторные блоки остановлены», – сказал Гросси.
Ранее в Росатоме сообщили, что Гросси положительно оценил усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС.