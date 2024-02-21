Отправление средств за границу через Qiwi стало невозможным

Стало невозможным отправление средств за границу через принадлежащую Qiwi платежную систему Contact

Tекст: Александра Юдина

Так, при попытке отправить перевод происходит «неизвестная ошибка сервера», при этом сервис предлагает обновить страницу, однако это не помогает, передает ТАСС.

Также стало известно, что сервис Qiwi после отзыва лицензии у Qiwi Банка начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства. Также сервис еще разрешает заводить новый кошелек, передает РИА «Новости».

Как следует из данных Мосбиржи, начинается дискретный аукцион по распискам Qiwi после их падения более чем на 20%.

«По данным на 10.11 котировки акций холдинга снижались на 24,74% – до 362 рублей за бумагу», – информирует торговая площадка.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у Qiwi Банка в связи с тем, что занимавшая 89-ю строчку в российской банковской системе по величине активов кредитная организация допускала нарушения законов и нормативных актов Банка России.

Группа Qiwi завершила сделку по продаже российских активов.

