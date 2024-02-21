  • Новость часаПослы Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    5 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    29 комментариев
    21 февраля 2024, 12:31 • Новости дня

    Отправление средств за границу через Qiwi стало невозможным

    Стало невозможным отправление средств за границу через принадлежащую Qiwi платежную систему Contact

    Tекст: Александра Юдина

    Принадлежащая группе Qiwi платежная система Contact, позволяющая проводить переводы за границу, перестала работать в нормальном режиме после отзыва Банка России лицензии.

    Так, при попытке отправить перевод происходит «неизвестная ошибка сервера», при этом сервис предлагает обновить страницу, однако это не помогает, передает ТАСС.

    Также стало известно, что сервис Qiwi после отзыва лицензии у Qiwi Банка начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства. Также сервис еще разрешает заводить новый кошелек, передает РИА «Новости».

    Как следует из данных Мосбиржи, начинается дискретный аукцион по распискам Qiwi после их падения более чем на 20%.

    «По данным на 10.11 котировки акций холдинга снижались на 24,74% – до 362 рублей за бумагу», – информирует торговая площадка.

    Ранее ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у Qiwi Банка в связи с тем, что занимавшая 89-ю строчку в российской банковской системе по величине активов кредитная организация допускала нарушения законов и нормативных актов Банка России.

    Группа Qiwi завершила сделку по продаже российских активов.

    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

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    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

    Коментарии (7)
    20 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    @ wikimedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали большие дроны-октокоптеры для снабжения своего подразделения в Крынках, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу доложил главе государства, что выдавить ВСУ из Крынок было непросто – российские позиции постоянно подвергались обстрелу с правого берега, противник активно использовал FVP-дроны и беспилотники, передает ТАСС.

    «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками – и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов – но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-Яга», по-разному», – сказал министр.

    Ранее Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках.

    Коментарии (7)
    20 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Глава государства сообщил, что руководство ВСУ приказало войскам покинуть Авдеевку, когда украинские военные уже бежали из города, передает ТАСС.

    «Доложили о том, что происходит в Авдеевке вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

    Он также отметил вклад группы «Ветераны» в освобождение Авдеевки.

    Ранее Минобороны опубликовало видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных

    Председатель парламента ДНР Жога сообщил о полной зачистке Авдеевки от украинских военных

    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога сообщил, что российская армия провела зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

    По словам Жоги, зачистку города от украинских военных подтвердили в батальоне «Спарта», передает ТАСС.

    «Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», – сообщил он на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 22:33 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией

    Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией

    Tекст: Корр Александров, Грузия

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который впервые посещает Брюссель с зарубежным визитом, заявил о желании мирного урегулирования с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Урегулирование конфликта (с Россией) должно произойти с использованием очень важных инструментов, при соблюдении принципа мира. И это важно для мира на месте», – заявил Кобахидзе. По его словам, «мир даст нам возможность для большей стабильности, для прогресса страны и региона, для того, чтобы достичь наших общих целей в плане европейского благополучия».

    Кобахидзе провел встречи с руководством Евросоюза и нацелен также на переговоры в НАТО. Он назвал Грузию «надежным партнером ЕС в регионе» и сообщил о цели начать переговоры о вступлении в это объединение.

    В декабре прошлого года Грузия получила статус кандидата в ЕС. Глава правительства Грузии пообещал, что его страна к 2030 году будет готова к вступлению в Евросоюз лучше, чем другие страны-кандидаты.

    Комментируя отношения с Украиной, Кобахидзе напомнил о заявлениях официальных лиц Киева, предлагавших Грузии открыть «второй фронт» против России. Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о «твердой политической поддержке Украины», оказании этой стране гуманитарной помощи и об «особых дружеских отношениях с украинским народом». При этом Кобахидзе подчеркнул, что у Грузии есть свои «сильные аргументы», почему она не вводит двусторонние санкции против России.

    Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Грузия не используется для обхода антироссийских санкций. «Это – сильная позиция, и мы ее продолжим», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили быть осторожнее в поспешных высказываниях о возможном вмешательстве России в октябрьские выборы в парламент Грузии.

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    20 февраля 2024, 22:18 • Новости дня
    ГУР МО Украины: Перебежчик Кузьминов уехал в Испанию с разрешения Киева

    В ГУР МО Украины заявили, что перебежчику Кузьминову Киев выдал разрешение на переезд в Испанию

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, уехал в Испанию с разрешения украинских властей, сообщил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

    По словам Юсова, Кузьминову разрешили уехать в Испанию после того, как он сдался украинским властям, передает ТАСС со ссылкой на материал Financial Times.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов сообщил изданию «Украинская правда», что власти Украины предлагали Кузьминову остаться в стране

    Напомним, Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину. Итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после этого его тело киллеры переехали на автомобиле.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».

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    19 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Лавров заявил, что в Газе погибло больше гражданских, чем на Украине с 2014 года

    Сергей Лавров заявил, что за время операции в Газе погибло больше гражданских лиц, чем с 2014 года на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество погибших гражданских в секторе Газа за время операции Израиля больше, чем за период после госпереворота на Украине в 2014 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «За пять месяцев без малого операции в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, больше детей, больше женщин, чем за весь период специальной военной операции, да даже за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине. Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», – сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.

    При этом Лавров отметил, что альтернативы переговорам для решения палестино-израильского конфликта нет, поэтому Россия активно  хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться.

    Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова увеличить число авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов.


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    20 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группы «Ветераны», которые скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу, внесли особый вклад в освобождение Авдеевки, их действия не должны остаться незамеченными, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    «Что касается «Ветеранов», то, конечно, в данном случае – это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 м 10 см – 1 м 20 см, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что таким образом бойцы преодолели более трех километров и вышли фактически в тыл противнику. «Прошли свыше трех километров, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались там, когда их заблокировали. И потери у них есть», – добавил он.

    Путин назвал эту операцию особой страницей в истории боевых действий. «Поэтому прошу обратить на них внимание», – поручил он Шойгу.

    Ранее Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 02:54 • Новости дня
    В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта

    В Госдуме предложили внести кулачный бой «стенка на стенку» и другие народные игры в реестр видов спорта

    В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова предложила министру спорта РФ Олегу Матыцину включить кулачный бой «стенка на стенку», а также историческое фехтование и «борьбу за-вороток» во Всероссийский реестр видов спорта и в список испытаний ГТО.

    По мнению депутата, такие виды спорта могут быть включены в федеральную программу по развитию этнических видов спорта и традиционных спортивных игр «Народный спорт», разработать которую она предложила министру.

    «(Это) станет одним из наиболее эффективных способов вовлечения молодежи в систематические занятия спортом, а также воспитанию молодых людей в духе традиционных ценностей и культуры», – написала Лантратова в обращении к Матыцину, передает ТАСС.

    В перечень предложенных к включению в программу народных видов спорта вошли кила (командная игра с мячом), историческое фехтование, борьба за-вороток, кулачный бой стенка на стенку без ударов в голову, городки и многие другие в виды этнического спорта и спортивных народных игр.

    Лантратова также предложила организовать по народным играм Всемирный чемпионат – фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр и включить их во Всероссийский реестр видов спорта и единую всероссийскую спортивную классификацию, а также закрепить их в качестве видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне.

    Чемпионам народных видов спорта предлагается обеспечить меры поддержки по аналогии с другими спортсменами, – например, присваивать дополнительные баллы при поступлении в вуз и право на повышенную стипендию. Кроме того, народные виды спорта можно включить и в список испытаний «Готов к труду и обороне», полагает депутат.

    По ее мнению, организация чемпионата-фестиваля позволит улучшить отношения с другими государствами, «ориентированными на сохранение и развитие собственных традиций».

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    21 февраля 2024, 04:36 • Новости дня
    В МИД назвали воровством попытки отчуждения российских активов

    МИД России пригрозил ответными зеркальными мерами в случае конфискации активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона примет зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества», –  сказал Галузин РИА «Новости», комментируя решение Рады об изъятии собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148.

    Галузин подчеркул: в МИД рассматривают «все варианты защиты  законных прав и интересов в случае конфискации активов, принадлежащих РФ». «Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования», – подчеркнул Галузин.

    Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух амолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    В итоге ВАКС частично удовлетворил иск к российскому ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» о конфискации части активов компании на Украине.

    В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

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    20 февраля 2024, 18:01 • Новости дня
    Сенатор: О невнятных высказываниях Борреля можно забыть

    Сенатор Долгов прокомментировал «заботу» Борреля о российском народе

    Сенатор: О невнятных высказываниях Борреля можно забыть
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Жозепу Боррелю стоит инициировать расследование обстоятельств гибели мирных жителей Белгорода, погибших при обстреле ВСУ. Влезать же во внутрироссийские дела ему впредь не следует. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в России раскритиковали инициативы Борреля в связи со смертью Алексея Навального.

    «Жозеп Боррель знаменит своими абсурдными высказываниями и заявлениями. Он привык регулярно выступать с различными требованиями по отношению к России. Непонятно, почему до него до сих пор не дошло, что Москва не собирается идти у него на поводу», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В этот раз глава европейской дипломатии решил добиться от нашей страны проведения международного расследования обстоятельств смерти Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Просьба совершенно абсурдная и глупая. Сделать с ней можно лишь одно: смыть в унитаз и надолго забыть о невнятных высказываниях обнаглевшего Борреля», – подчеркивает собеседник.

    «Вообще, его раздутая якобы человеколюбивая позиция вызывает откровенное недоумение. Когда ВСУ бьют по мирным объектам Белгорода, сознательно целясь в супермаркет и школьный стадион, он не высказывает никакой реакции. Может быть, ему стоит заняться выяснением виновных в этой ужасающей трагедии?» – уточняет он.

    «Но если Борреля уж так сильно волнует судьба российских заключенных, то он может подать прошение на получение гражданства РФ. В этом случае его требования хотя бы можно будет понять – переживает за жизни соотечественников. Однако поскольку глава европейской дипломатии до сих пор данного заявления не написал, ему все же не стоит влезать во внутрироссийские дела», – резюмирует Долгов.

    Ранее в России заявили о нежелании реагировать на призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля провести международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве такое требование «не воспринимают вообще».

    Напомним, Боррель заявил о необходимости организации независимого выяснения причин ухода из жизни Навального. И что ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет оказана поддержка российскому народу и послан сигнал российской оппозиции.

    В настоящее время российские следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

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    20 февраля 2024, 05:44 • Новости дня
    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине, развязанном США и НАТО

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине
    @ Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине, и в экономическом отношении стала еще сильнее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    «Сегодня Россия побеждает на поле боя... Война, которую развязали Запад и НАТО на Украине, аморальна», – сказал президент Венесуэлы в программе «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television, передает ТАСС.

    Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

    «Война США и НАТО против России на Украине стала для США невыносимой», – считает Мадуро.

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    20 февраля 2024, 05:51 • Новости дня
    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию

    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по рыболовству

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация КНДР во главе с заместителем министра рыбного хозяйства Сон Сон Гуком отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по сотрудничеству в сфере рыболовства, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Кроме того, в Москву из Пхеньяна отправился министр информационных технологий Чжу Ен Иль для участия в форуме, посвященном цифровому суверенитету, и делегация во главе с заместителем министра физкультуры и спорта О Гван Хеком, которая должна подписать протокол об обменах с Россией в сфере спорта в 2024 году, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что во второй половине 2023 года оживились двусторонние обмены России и КНДР. Так, в сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию, а в октябре состоялась поездка главы российского МИД  Сергея Лаврова в КНДР.

    15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    В феврале делегация Трудовой партии Кореи отправилась в Москву на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Также в этом месяце Россию посетили агротехники из КНДР.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

    Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком».

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    Россияне поставили рекорд по потреблению молочной продукции. В последний раз так много молочки они потребляли только в 1995 году, то есть 28 лет назад. В чем причина такой неожиданной любви сограждан к йогуртам и сырам? Эксперты называют сразу несколько причин, в том числе подорожание мяса курицы и яиц. Подробности

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    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

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    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

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    Вместе с Эквадором Россия поставила на место Украину и США

    Во вторник Эквадор по согласованию с Россией возобновил сертификацию бананов, поставляемых в нашу страну. Это стало финальной точкой очень бурного и принципиального для обеих сторон конфликта, прямо касающегося интересов России на Украине. О чем идет речь и как Россия смогла в данном случае победить не только Эквадор, но и Соединенные Штаты? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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