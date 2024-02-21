В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.3 комментария
Лукашенко направился в Казань для участия в открытии турнира «Игры будущего»
Лукашенко направился с визитом в Казань для участия в открытии турнира «Игры будущего»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Казань, где примет участие в церемонии открытия турнира «Игры будущего», сообщила пресс-служба лидера республики.
Как сообщила пресс-служба, Лукашенко по приглашению президента России Владимира Путина направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где посетит в Казани церемонию открытия международного высокотехнологичного турнира «Игры будущего», передает ТАСС.
Других подробностей визита пресс-служба не сообщает.
Ранее в Казани стартовали первые в мировой истории «Игры будущего».