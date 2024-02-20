Курс евро поднялся до 100 рублей на Мосбирже

Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку

Tекст: Вера Басилая

Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».

По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.

Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.

Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.