С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).0 комментариев
Курс евро поднялся до 100 рублей на Мосбирже
Во вторник курс евро на Московской бирже повышался до показателей 9 января – 100 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов.
К 17.48 мск евро рос на 0,53%, до 100 рублей, передает ТАСС.
К 17.53 рост замедлился до 0,51%, он составлял 99,98 рубля. Доллар рос на 0,06%, до 92,39 рубля. Курс юаня - на 0,18% до 12,802 рубля.