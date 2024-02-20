С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).0 комментариев
Токаев запланировал визит в Россию на «Игры будущего»
Токаев запланировал визит в Россию на «Игры будущего» в Казани
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев намерен приехать в Россию 21 февраля, об этом заявили в пресс-службе главы республики.
Токаев посетит Россию с рабочим визитом для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани, сообщили в пресс-службе президента, передает РИА «Новости».
Ожидается, что на мероприятии также будут президенты Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и представители нескольких других стран.
Ранее был подтвержден визит президента Киргизии Садыра Жапарова по случаю Игр будущего в Казани. Киргизский лидер также проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.