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Госдума приняла закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) договоров потребительского займа (кредита).
Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, предусматривает внесение поправок в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)», передает ТАСС.
Целью документа является предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом.