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Владелец спасенной в Подмосковье собаки отказался от нее
Хозяин спаниеля Аси, которую извлекли из его квартиры спасатели в подмосковных Люберцах, отказался от своего питомца, он передал его волонтерам.
Мужчина подписал документ о передаче животного добровольцу и заявил, что там Асе будет лучше, рассказала Мария RT, у которой сейчас живет собака.
Бывший владелец заявил, что купил собаку на рынке случайно, и даже не помнит, как это было.
Напомним, в Люберцах соседи сообщили о псе, который оказался заперт на несколько дней в квартире. Животное извлекли оттуда спасатели.