Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.4 комментария
В Петербурге расстреляли водителя, привезшего детей начальника в школу
«Фонтанка»: В Петербурге подстрелили водителя авто, привезшего детей начальника в школу
В Петербурге неизвестный выпустил пулю из пистолета в водителя автомобиля, который привез детей начальника в школу, сообщили СМИ со ссылкой на источники.
Инцидент произошел около 8.30 по Москве в Выборгском районе города, к одной из гимназий подъехал автомобиль Toyota Camry, за рулем находился уроженец Узбекистана, работающий водителем, пишет «Фонтанка».
Мужчина привез в школу двух детей своего начальника. Он вышел из машины, чтобы помочь им выбраться, в этот момент сзади подошел неизвестный и выстрелил в водителя из пистолета и сбежал.
Пострадавшего госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что стрелявший мог перепутать мужчину с его начальником, который работает юристом.