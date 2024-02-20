В Петербурге расстреляли водителя, привезшего детей начальника в школу

«Фонтанка»: В Петербурге подстрелили водителя авто, привезшего детей начальника в школу

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел около 8.30 по Москве в Выборгском районе города, к одной из гимназий подъехал автомобиль Toyota Camry, за рулем находился уроженец Узбекистана, работающий водителем, пишет «Фонтанка».

Мужчина привез в школу двух детей своего начальника. Он вышел из машины, чтобы помочь им выбраться, в этот момент сзади подошел неизвестный и выстрелил в водителя из пистолета и сбежал.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что стрелявший мог перепутать мужчину с его начальником, который работает юристом.