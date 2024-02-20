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Пьяный житель Подмосковья порезал 27 покрышек автомобилей
В подмосковных Химках пьяный местный житель порезал 27 покрышек автомобилей
В подмосковных Химках мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал десятки покрышек автомобилей, припаркованных во дворе, его задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Подозреваемый повредил 27 покрышек, он прокалывал шины как подержанным иномаркам, так и одной «Газели», сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Правоохранители задержали его. Молодой человек сообщил, что в ночь преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
В январе 2021 года в Саратове одетые в шапки Санта-Клауса молодые люди разбили несколько окон местным жителям и порезали покрышки автомобилям.