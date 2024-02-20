Пьяный житель Подмосковья порезал 27 покрышек автомобилей

В подмосковных Химках пьяный местный житель порезал 27 покрышек автомобилей

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый повредил 27 покрышек, он прокалывал шины как подержанным иномаркам, так и одной «Газели», сообщила Волк в своем Telegram-канале.

Правоохранители задержали его. Молодой человек сообщил, что в ночь преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

В январе 2021 года в Саратове одетые в шапки Санта-Клауса молодые люди разбили несколько окон местным жителям и порезали покрышки автомобилям.