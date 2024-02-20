Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.4 комментария
Шадаев: Следов вмешательства в сбое зоны .RU не найдено
Шадаев: Следов внешнего вмешательства в сбое доменной зоны .RU не найдено
Не обнаружено следов внешнего вмешательства при сбое в доменной зоне RU/РФ в конце января, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.
Расследование установило, что сбой произошел из-за технической проблемы, никаких следов внешнего вмешательства не нашли, сказал Шадаев, передает ТАСС.
Напомним, в конце января пользователи сообщили о массовых сбоях в работе сайтов доменной зоны Ru в России. Координационный центр доменов .RU/РФ называл недочеты в программном обеспечении главной причиной сбоя Рунета, но Минцифры решило провести свое разбирательство.