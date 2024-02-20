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Задержаны работавшие под вывеской IT-компании хакеры SugarLocker
Полиция задержала работавших под вывеской обычной IT-компании хакеров SugarLocker
Правоохранители задержали членов группировки вымогателей SugarLocker, задержание прошло еще в январе, его проводило бюро специальных технических мероприятий МВД при поддержке F.A.C.C.T., сообщили в компании.
Подозреваемые в мошенничестве участники SugarLocker работали под вывеской обычной IT-компании, часть инфраструктуры хакеров располагалась на российских хостингах, сообщили в F.A.C.C.T., передает ТАСС.
Панель управления программой-вымогателем удалось выявить благодаря ошибке в конфигурации веб-сервера, все данные передали МВД.
Подозреваемым предъявили обвинения по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Никнеймы одного из задержанных совпадают с данными россиянина Александра Ермакова, в отношении которого США ввели санкции в конце января.