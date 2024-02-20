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ФСБ выявила в Самарской области финансировавшую террористов в Сирии ячейку
ФСБ выявила в Самарской области ячейку международной террористической организации (МТО), переводившей средства боевикам в Сирии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Согласно сообщению ЦОС, на территории Самарской области пресечена противоправная деятельность ячейки террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*», переводившей деньги на счета сирийских боевиков, передает ТАСС.
Следственным отделом УФСБ по Самарской области возбуждено дело, подпадающее под статью о содействии террористической деятельности, предусматривающую до 15 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ задержала в Комсомольске-на-Амуре пособников сирийских террористов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ