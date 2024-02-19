В российском Генштабе не исключили новой попытки контрнаступления ВСУ

Первый замначальника Генштаба Рудской не исключил новой попытки контрнаступления ВСУ при поддержке Запада

Tекст: Антон Антонов

Рудской в интервью «Красной звезде» заявил, что ВСУ «еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий». При этом по итогам летнего контрнаступления ВСУ «понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону нашей обороны».

Как отметил Рудской, российские силы «измотали» украинских военных «в обороне» и разгромили оперативные резервы ВСУ. В том числе были разгромлены подготовленные НАТО украинские «элитные соединения», передает ТАСС.

В результате российские войска захватили стратегическую инициативу. Провал украинского контрнаступления и успех российских войск продемонстрировали «превосходство современного российского военного искусства над натовским», сказал Рудской.

Кроме того, он сообщил, что военные из стран НАТО под видом наемников управляют на Украине системами ПВО, РСЗО и оперативно-тактическими ракетными комплексами, а также «входят в состав штурмовых отрядов».

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский объявил о переходе украинских войск к обороне.