В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия, передает РИА «Новости».

Представительница Пентагона заявила, что «ставки невероятно высоки». В США и союзники понимают, что без 60 млрд долларов, которые не согласовал Конгресс, у ВСУ нет шансов противостоять Российской армии.

Ранее ВСУ официально подтвердили, что решили отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.

Газета ВЗГЛЯД писала, как могут развиваться военные события в Авдеевке.