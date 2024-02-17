Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
При обстреле ВСУ в ДНР погибли четыре человека
ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновка под Донецком, погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
Снаряд попал в многоквартирный дом, где ранения получили шесть человек, среди них двое детей, передает РИА «Новости».
По информации представительства ДНР в СЦКК, в 06.20 ВСУ выпустили по Пантелеймоновке три снаряда натовского калибра 155 мм.
Ранее сообщалось, что газопровод в селе Курской области получил повреждения из-за обстрелов ВСУ.