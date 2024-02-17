Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Газопровод поврежден в селе Курской области из-за обстрелов ВСУ
ВСУ обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области, повреждена газовая труба, сообщил в губернатор Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он сообщил, что всего было насчитано восемь прилетов. Пострадавших нет, но повреждена газовая труба, также повреждены два административных здания и одно домовладение.
Ранее сообщалось, что крыша частного дома в Воронеже повреждена остатками беспилотника ВСУ.