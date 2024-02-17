Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Управляющий итальянской Eni признал, что газ из России полностью не компенсирован
Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что полностью заместить газ из России пока не удалось.
Из-за снижения потребления и использования угля импортируемого количества газа сейчас достаточно, передает ТАСС со ссылкой на газету La Stampa.
По мнению Дескальци, динамика цен на газ остается неизвестной и главным образом зависит от Китая. Также топ-менеджер заявил, что нарастить внутреннюю добычу сложно из-за необходимости дополнительных инвестиций.