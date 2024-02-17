Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
Армия Израиля задержала 11 палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу Иордана
Армия Израиля задержала 11 палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан
Израильские военнослужащие задержали 11 палестинских рабочих в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан.
В ходе штурма населенного пункта Барта, расположенного к юго-западу от Дженина, израильские военные задержали 11 рабочих из сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.
Ранее в министерстве здравоохранения сектора Газа подсчитали, что число жертв израильских ударов по анклаву с начала резкого обострения палестино-израильского конфликта превысило 28 тыс. человек, еще более 67,6 тыс. человек пострадали.