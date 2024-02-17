Второй запуск новой японской ракеты-носителя H3 прошел успешно

Японская ракета-носитель Н3 совершила успешный тестовый полет на орбиту

Tекст: Денис Тельманов

«При первом запуске двигатель второй ступени не удалось запустить из-за короткого замыкания в системе зажигания, и японские специалисты инициировали самоуничтожение ракеты. Основная цель, которую ставило перед собой JAXA на этот раз, – подтвердить нормальную работу двигателей на всех этапах полета», – передает сообщение JAXA ТАСС.

Отмечается, что двигатель второй ступени, с которым были проблемы при первой попытке в марте прошлого года, запустился и проработал нормально. Ракета вышла на орбиту Земли, после чего в штатном режиме было произведено отделение небольшого спутника.

H3 – самая крупная японская ракета длиной 63 м и диатером 5,2 м. Работает на жидком топливе, способно поднять от 4 до 6,5 тонн. Разработка носителя началась в 2013 году, при создании деталей ракеты используются 3D-принтеры.

Ранее сообщалось, что Япония заподозрила КНДР в планах разместить ядерное оружие на крылатых ракетах

В Японии генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил, что Северная Корея хочет размещать на крылатых ракетах ядерное оружие. По его словам, для этого необходимо еще большее уменьшение размера ядерного оружия. Но для того, чтобы понять, располагает ли Северная Корея такими технологиями, необходим тщательный анализ